Intentaron robar comestibles en un comercio de Capital y terminaron aprehendidos

Dos jóvenes fueron interceptados por la Policía tras un intento de robo en un local de calle Independencia. Una empleada advirtió la maniobra y frustró la sustracción.

Hoy 11:52

Dos jóvenes fueron aprehendidos en la ciudad Capital, acusados de estar involucrados en un intento de robo en un comercio ubicado sobre calle Independencia. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 3.

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Según la información policial, uno de los sospechosos habría intentado sustraer comestibles del local, mientras que el otro lo esperaba en el exterior. Sin embargo, una empleada advirtió la maniobra y lo puso en evidencia antes de que pudiera retirarse del negocio.

La situación derivó en un momento de tensión y un forcejeo, tras el cual el presunto autor escapó del lugar.

A partir de lo ocurrido, los efectivos se interiorizaron del caso y recabaron los datos aportados por testigos, quienes describieron las características físicas y la vestimenta de los involucrados.

Con esa información, los uniformados realizaron recorridos por la zona y lograron interceptar a los dos jóvenes en la vía pública. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso que los sospechosos quedaran en calidad de aprehendidos. Además, ordenó el secuestro de los registros fílmicos del momento del hecho y la remisión de las actuaciones correspondientes.