Tras una semana de agonía, murió un motociclista en el hospital Regional

César Linardo Suárez tenía 41 años. Había sufrido un grave traumatismo de cráneo el pasado sábado 3 de octubre, cuando circulaba por un camino vecinal en la localidad de Rincón de Atacama.

Hoy 12:50

Un vecino de la localidad de Rincón de Atacama, departamento Río Hondo, falleció durante la noche de este sábado 19 de octubre en el hospital Regional.

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Allí permanecía internado desde el pasado sábado 3, tras haber sufrido un grave accidente de tránsito cuando circulaba por un camino vecinal, a unos tres kilómetros del Autódromo.

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La víctima fue identificada como César Linardo Suárez, de 41 años de edad y conducía en esa oportunidad una motocicleta Honda 110 c.c.

Según el examen médico realizado el día del siniestro, Suárez presentaba un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con otorragia abundante.