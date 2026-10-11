Estaba ebrio: le llegó un mensaje con fotos de su pareja y otro hombre, fue a buscarla y cayó con el auto a un canal

Tenía 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre. Un joven de 24 años terminó con su vehículo dentro de un canal luego de emprender un viaje intempestivo al observar material fotográfico que involucraba a su pareja.

Hoy 13:06

Un insólito y peligroso incidente vial requirió la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria 54 en la zona sur de la ciudad.

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Un joven de 24 años terminó con su vehículo dentro de un canal luego de emprender un viaje intempestivo al observar material fotográfico que involucraba a su pareja.

De acuerdo con lo que trascendió sobre las actuaciones preliminares, el damnificado se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de cinco personas.

La situación cambió de rumbo minutos previos a las 8 de la mañana de este domingo, cuando a su teléfono celular habría llegado un conjunto de registros visuales donde aparecía su mujer junto a otra persona. Tras observar los mensajes, el muchacho abordó su rodado y arrancó a gran velocidad con dirección a su hogar para confrontar lo sucedido.

Sin embargo, a tan solo diez minutos de haber iniciado la marcha, las horas previas de consumo le jugaron una mala pasada en la capacidad de reacción.

Al llegar a la altura del barrio Los Flores 40 Viviendas, el conductor perdió el dominio del volante y el automóvil terminó precipitándose dentro del canal lindero.

Ante el siniestro, la situación personal quedó suspendida para dar paso a las tareas de auxilio. Personal policial desplegó un operativo para retirar el rodado de las aguas y asistir al ocupante. Con posterioridad al rescate, se le practicó el dosaje correspondiente, cuyo resultado determinó que registraba 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre.