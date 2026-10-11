Condenan a cuatro años de prisión a mujer por narcomenudeo en Jujuy

Karen Valesca Barrios González fue condenada a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Jujuy, con el decomiso de sustancias y dinero incautados.

Hoy 14:34

Karen Valesca Barrios González, de nacionalidad chilena, ha sido condenada a cuatro años de prisión por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". Esta sentencia fue emitida ayer por el Juez Máximo Alejandro Gloss, quien también es responsable de la administración de la secretaría judicial a cargo de Ricardo Almaraz.

Durante la audiencia, el magistrado ordenó el decomiso y destrucción de las sustancias ilícitas y de todos los elementos que pudieran ser utilizados para la comisión del delito. Asimismo, se dispuso el decomiso del dinero que fue hallado durante el allanamiento realizado en el domicilio de la acusada.

La decisión judicial también implica que la Oficina de Gestión Judicial se encargue de comunicar lo resuelto a la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Jujuy, así como al Juzgado Federal Nº1 de Jujuy. La fiscal del caso, Angelica Solís, representó al Ministerio Público de la Acusación, mientras que Nilo Fernández Montini, del Ministerio Público de la Defensa, ejerció la defensa de Barrios González.

Los hechos que llevaron a la condena de Barrios González ocurrieron el 20 de marzo a las 17:09, en un inmueble ubicado en la capital jujeña. En cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, el personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de Jujuy realizó el operativo, donde se encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su comercialización.

Entre los objetos hallados se encontraban dinero en efectivo, una tarjeta de débito a nombre de otra persona, y diversas sustancias que dieron positivo para clorhidrato de cocaína y/o pasta base. Además, se encontraron tijeras, envoltorios, recortes de papel, un rallador, un envoltorio de polietileno de color verde con sustancia positiva, teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Esta condena resalta la continua lucha de las autoridades contra el narcomenudeo en la provincia de Jujuy y la importancia de los operativos de seguridad para desarticular redes de tráfico de drogas. Las acciones judiciales tomadas en este caso son un ejemplo del compromiso del sistema judicial en la lucha contra el narcotráfico.