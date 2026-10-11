El Episcopado argentino pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de su viaje al país

La Conferencia Episcopal Argentina convocó a una oración especial por el Pontífice, quien anunció que será operado para extirparle un nódulo en el pulmón.

Hoy 14:36

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió a los fieles que recen por la salud del papa León XIV, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparse un nódulo en el pulmón, detectado durante controles médicos.

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A través de un comunicado, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, invitaron a toda la comunidad católica a unirse en una oración especial por el Santo Padre y pidieron que la operación se desarrolle favorablemente.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, expresaron las autoridades eclesiásticas.

En el mensaje, también destacaron la serenidad con la que el Pontífice se refirió a su estado de salud durante el Ángelus y convocaron a acompañarlo espiritualmente, con afecto y cercanía, confiándolo al cuidado de la Virgen María.

El propio León XIV informó que el nódulo fue detectado en una fase inicial y se encuentra bien localizado. Según explicó, los médicos consideraron conveniente realizar la intervención y él decidió seguir las recomendaciones recibidas.

Por su parte, el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo estimado de internación posterior será de aproximadamente una semana.

La noticia se conoce a pocas semanas de la visita apostólica que el Papa tiene prevista a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira por América Latina que también incluirá a Uruguay y Perú.

La llegada del Pontífice genera expectativa entre los fieles argentinos, que ahora aguardan novedades sobre su evolución y la confirmación de su agenda de viaje.