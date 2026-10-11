Antonelli puede ser campeón de la Fórmula 1 en Austin: qué necesita para consagrarse

El piloto de Mercedes terminó tercero en el Gran Premio de Singapur y amplió su ventaja en el campeonato. Kimi Antonelli suma 340 puntos y le lleva 102 a George Russell, por lo que podría asegurar el título en la próxima fecha si se da una combinación de resultados.

Hoy 17:18

Kimi Antonelli quedó a un paso de conseguir su primer campeonato en la Fórmula 1. El italiano terminó tercero en el Gran Premio de Singapur, detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc, y aprovechó el resultado para aumentar su ventaja sobre George Russell en la lucha por el título.

El piloto de Mercedes suma 340 puntos y tiene una diferencia de 102 unidades sobre su compañero de equipo, que acumula 238. Con 150 puntos todavía en juego, Antonelli tendrá su primera posibilidad de consagrarse en el Gran Premio de Austin, aunque necesitará una combinación específica de resultados.

Para asegurar el campeonato en Estados Unidos, el italiano deberá ganar la carrera y esperar que Russell termine décimo o peor. Si se cumple esa combinación, Antonelli llegará a una diferencia de 126 puntos, mientras que quedarán solamente 125 en disputa durante las siguientes seis carreras.

Pero Russell no es el único rival que Antonelli deberá tener en cuenta. Lewis Hamilton se encuentra a 111 puntos del líder, por lo que el británico deberá terminar quinto o peor para que el italiano pueda asegurarse matemáticamente el título, siempre bajo el cumplimiento del resto de las condiciones.

Antonelli también va por un récord histórico

Además de buscar su primera consagración en la Fórmula 1, Antonelli tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría.

El récord actualmente pertenece a Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato en 2010 con 23 años y 134 días. El piloto italiano, que atraviesa su segunda temporada en la máxima categoría, podría superar esa marca con apenas 20 años.

Después de su podio en Singapur, Antonelli llega a Austin con una ventaja considerable y una nueva oportunidad para cerrar la pelea por el campeonato. Si consigue la combinación necesaria, Mercedes podría celebrar anticipadamente a su nuevo campeón mundial.