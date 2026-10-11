“Toda la Argentina acompaña con afecto”: el mensaje de Milei al papa León XIV antes de su operación

El Presidente le dedicó un mensaje al Sumo Pontífice luego de que anunciara que deberá someterse a una cirugía en los próximos días. La intervención tendrá lugar en Roma y se produce semanas antes de la visita que tiene prevista a la Argentina.

Hoy 18:45

Javier Milei expresó su apoyo al papa León XIV, quien anunció que será operado para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El procedimiento se llevará a cabo en los próximos días en Roma, mientras se mantiene la expectativa por su visita a la Argentina, programada para noviembre.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario nacional manifestó sus deseos de una pronta recuperación para el líder de la Iglesia católica. “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió.

En la misma publicación, Milei aseguró que los argentinos acompañan al pontífice en este momento y pidió por su salud. “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, expresó el Presidente.

El anuncio sobre su estado de salud fue realizado por el propio León XIV durante el tradicional Ángelus de este domingo, en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron una formación localizada en el pulmón durante una revisión y que, tras evaluar la situación, le recomendaron una intervención quirúrgica.

Según explicó el pontífice, el nódulo fue identificado en una fase temprana y la operación ya fue programada para los próximos días. La cirugía se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, uno de los principales centros médicos de Roma, donde también recibió atención médica el papa Francisco.

Por su parte, el vocero de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que la intervención está prevista para los primeros días de esta semana. La recuperación posterior demandaría aproximadamente siete días. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el nódulo es maligno ni se brindaron mayores precisiones sobre sus características.

La visita del Papa a la Argentina

La noticia se conoce a pocas semanas del viaje que León XIV tiene previsto realizar a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú, y, hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el cronograma por la cirugía.

En el caso de la Argentina, la agenda prevista comprende actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, el Santo Padre mantendría un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada, además de participar en celebraciones religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

La programación también incluye una misa en Córdoba y una celebración frente a la Basílica de Luján, antes de su partida hacia Perú. Por ahora, la realización de estas actividades dependerá de la evolución de la salud del pontífice, aunque las autoridades vaticanas no comunicaron cambios oficiales en la gira.