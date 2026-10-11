Rusherking y Stef Jegier fueron vistos juntos en una feria de Recoleta

La pareja compartió un paseo por Plaza Francia, donde recorrió distintos puestos, conversó alejada de la multitud y protagonizó un abrazo que quedó registrado por las cámaras.

Hoy 19:17

El artista santiagueño Rusherking y Stef Jegier fueron vistos juntos durante un paseo por una feria de Plaza Francia, en el barrio porteño de Recoleta. La pareja recorrió los distintos puestos del lugar y disfrutó de una jornada distendida, con algunos gestos de cariño que quedaron registrados.

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Las imágenes muestran al cantante santiagueño caminando junto a Stef entre los visitantes.

Rusherking llevaba anteojos de sol y una campera en tonos oscuros, mientras que la joven lucía ropa informal y un gorro de lana verde.

En distintos momentos del recorrido, ambos observaron los puestos y conversaron mientras avanzaban entre la gente. Luego se alejaron de la zona más concurrida y se ubicaron junto a los árboles, donde mantuvieron una charla.

La escena terminó con un abrazo entre ambos, en uno de los momentos de mayor cercanía que captaron las cámaras durante el paseo.

Una relación que comenzó entre coincidencias

La salida se produjo después de varios meses en los que la relación entre Rusherking y Stef Jegier fue ganando espacio en las redes sociales.

Desde diciembre pasado, el vínculo comenzó a generar interés entre sus seguidores. Al principio, las señales aparecieron a través de publicaciones que ambos compartían en Instagram y que presentaban llamativas coincidencias.

Stef, quien había trabajado como azafata en uno de los programas de Guido Kaczka, comenzó a ser relacionada con el artista santiagueño luego de que los usuarios detectaran que aparecían en lugares similares y compartían detalles coincidentes en sus publicaciones.

Una de las primeras observaciones surgió a través de la cuenta Lo más popu. Una usuaria señaló una coincidencia entre fotografías de ambos y planteó: “Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef”.

Con el tiempo aparecieron nuevas similitudes. Entre ellas, fotografías tomadas frente al espejo de un mismo ascensor y registros realizados en lugares similares. Además, ambos comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram.

De las señales en redes a los gestos públicos

En enero de este año, la periodista Pilar Smith analizó estas coincidencias junto a Ángel de Brito y Romi Scalora en el ciclo de streaming Ángel responde, de Bondi Live.

Durante el programa, Smith se refirió al habitual “juego” previo que realizan algunas celebridades antes de confirmar públicamente una relación, a partir de posteos, likes y fotografías tomadas en los mismos lugares.

Scalora, por su parte, también había detectado coincidencias en imágenes compartidas desde una terraza en Nueva York. “La misma terraza, el mismo fondo”, comentó durante el análisis.

Con el paso de los meses, aquellas señales fueron dando lugar a apariciones compartidas y a una mayor exposición del vínculo.

Ahora, el paseo por Recoleta sumó una nueva escena a esa historia. El artista santiagueño y Stef recorrieron la feria, observaron los puestos gastronómicos y caminaron entre los visitantes antes de apartarse unos minutos para conversar y compartir un abrazo.