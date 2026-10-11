¿Messi jugará la Copa Libertadores? La revelación del Kily González que ilusiona a los hinchas

El entrenador de Inter Miami confirmó que existen gestiones para que el equipo estadounidense dispute el máximo torneo continental y aseguró que la posibilidad entusiasma al capitán argentino.

Hoy 19:36

Lionel Messi podría tener la oportunidad de disputar la Copa Libertadores con Inter Miami, una posibilidad que comenzó a generar expectativas después de las declaraciones de Cristian "Kily" González, entrenador del conjunto estadounidense. El DT reveló que desde hace varios años se trabaja para lograr la participación del club en el certamen más importante de Sudamérica y aseguró que el capitán argentino estaría entusiasmado con el desafío.

"No me sorprende, lo sabía, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad hace varios años. Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos títulos que le pueden faltar a Leo. Creo que lo entusiasma también a él", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Kily aclaró que la participación de Inter Miami todavía depende de cuestiones reglamentarias, por lo que no existe una confirmación oficial sobre su posible incorporación al torneo.

"Veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea", agregó.

La Copa Libertadores, uno de los títulos que le faltan a Messi

La posibilidad de disputar la Libertadores representaría un nuevo desafío para Lionel Messi, quien conquistó los principales títulos del fútbol mundial, pero nunca participó en la máxima competencia de clubes sudamericana.

Para Inter Miami, significaría además la oportunidad de medirse con los equipos más importantes del continente, en un torneo que históricamente reúne a los representantes de las asociaciones sudamericanas.

De todas maneras, cualquier eventual participación del equipo estadounidense deberá superar las cuestiones organizativas y reglamentarias correspondientes.

El gran momento de Messi en Inter Miami

Las declaraciones del entrenador llegaron después de la contundente victoria de Inter Miami por 4-0 frente a DC United, encuentro en el que Messi volvió a destacarse con un doblete.

El capitán argentino fue una de las figuras del partido y contribuyó a que Las Garzas recuperaran el segundo puesto de su Conferencia en la MLS.

Su rendimiento volvió a demostrar la importancia que tiene dentro del equipo, no solamente por sus goles y asistencias, sino también por la influencia que ejerce sobre sus compañeros.

La admiración del Kily González por Messi: "Tengo al mejor del mundo todos los días"

El entrenador también se refirió a lo que significa trabajar diariamente con el campeón del mundo y reconoció que todavía le cuesta acostumbrarse a compartir el plantel con una figura de semejante trayectoria.

"Yo lo veo y te juro que no lo puedo creer. Tengo al mejor del mundo todos los días", confesó el Kily.

Además, destacó la mentalidad competitiva del rosarino y aseguró que su exigencia impulsa al resto del equipo a mejorar constantemente.

"Nos obliga a todos, se enoja ante una jugada que no sale bien, nos exige de tal manera que ninguno puede relajarse, esto nos desafía para mejorar como club, cuerpo técnico y compañeros", explicó.

Finalmente, González dejó en claro el orgullo que representa dirigir al capitán argentino: "En mi caso, me llena de orgullo intentar estar a la altura de lo que representa en todo el mundo".

Mientras tanto, la posibilidad de ver a Messi disputando la Copa Libertadores con Inter Miami sigue siendo una ilusión, aunque todavía no hay una decisión oficial que habilite la participación del club estadounidense en el certamen.