Gallardo tomó una decisión tras su mal arranque con Ecuador: qué hizo después de los amistosos

El Muñeco no consiguió victorias en sus primeros tres partidos al frente de la Tricolor y decidió observar encuentros de la liga ecuatoriana para evaluar posibles convocados de cara a la próxima fecha FIFA.

Hoy 20:00

Marcelo Gallardo comenzó su ciclo como entrenador de la selección de Ecuador con resultados adversos y ya puso manos a la obra para intentar revertir la situación. Después de una gira asiática en la que no consiguió victorias y su equipo apenas convirtió un gol en tres encuentros, el exdirector técnico de River Plate decidió recorrer los estadios del fútbol ecuatoriano para observar futbolistas que podrían sumarse a futuras convocatorias.

El Muñeco aprovechó el regreso de la actividad en la LigaPro de Ecuador para seguir de cerca a distintos equipos del campeonato local, acompañado por integrantes de su cuerpo técnico.

El sábado estuvo presente en el estadio Banco Guayaquil, donde presenció la victoria de Independiente del Valle por 2-1 ante Aucas, correspondiente a la segunda fecha del hexagonal final del torneo ecuatoriano.

Este domingo continuó con su recorrida para observar el enfrentamiento entre Macará y Universidad Católica, que terminó con victoria por 1-0 del primero. Además, incluyó en su agenda el encuentro entre Liga de Quito y Barcelona, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Gallardo busca nuevos jugadores para la selección de Ecuador

El entrenador argentino estuvo acompañado por sus colaboradores Hernán Buján y Alejandro Albornoz, quienes forman parte de su actual cuerpo técnico. En esta nueva etapa no cuenta con Matías Biscay, su histórico ayudante durante sus ciclos en River Plate.

La decisión de observar partidos del campeonato local responde a la necesidad de ampliar las alternativas dentro del seleccionado ecuatoriano, especialmente después de un comienzo en el que los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

Gallardo tuvo poco tiempo para preparar su primera convocatoria y afrontar la gira por Asia, por lo que ahora busca conocer con mayor profundidad a los jugadores que se desempeñan en el fútbol de Ecuador.

Un comienzo complicado: tres partidos sin ganar

El debut del Muñeco al frente de la Tricolor estuvo marcado por una serie de resultados negativos.

Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur en su primera presentación. Posteriormente, igualó 0-0 frente a Japón y cayó en la definición por penales. Finalmente, empató 1-1 con Panamá y volvió a perder desde los doce pasos.

De esta manera, el seleccionado ecuatoriano cerró sus primeros tres compromisos bajo la conducción de Gallardo sin victorias y con apenas un gol convertido.

Pese a este panorama, el entrenador destacó que le quedaron "buenas sensaciones por el potencial que tiene esta selección" y dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas caras.

"Vamos a seguir observando porque todavía faltan jugadores importantes. Cuando vengan a la selección deben llegar con competitividad en sus clubes", expresó.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador

La próxima ventana internacional de la FIFA se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, período en el que los seleccionados podrán disputar hasta dos encuentros.

Ecuador todavía no confirmó oficialmente sus próximos rivales, pero Gallardo tendrá una nueva oportunidad para evaluar futbolistas y continuar trabajando en su idea de juego.

Mientras tanto, el Muñeco seguirá de cerca la actividad del campeonato ecuatoriano, con el objetivo de ampliar su conocimiento del plantel disponible y encontrar alternativas para mejorar el rendimiento de la Tricolor.