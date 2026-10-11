Investigan una agresión en la vía pública tras el relato de una joven sobre un presunto contacto físico indebido

En Añatuya, una joven de 19 años manifestó haber sido abordada de manera indebida mientras caminaba con su hijo. Minutos después, un hombre señalado por ella fue agredido en la vía pública y debió ser trasladado al hospital.

Hoy 20:12

El episodio ocurrió cerca de las 15 de este domingo en el barrio La Leñera, en la ciudad de Añatuya. Durante el procedimiento, un hombre fue encontrado con lesiones en la vía pública y debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

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Según fuentes policiales, la intervención se inició luego de que la sala de monitoreo alertara sobre incidentes en inmediaciones de las calles 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen. Hasta allí se dirigieron efectivos de la División Prevención de la Departamental N.º 13 para verificar lo sucedido.

De acuerdo con el relato que la joven de 19 años habría brindado a los uniformados, caminaba junto a su hijo por la zona cuando un hombre conocido por ella se le habría acercado y realizado un contacto físico que consideró indebido.

Minutos después, los efectivos localizaron al hombre señalado, quien presentaba diversas lesiones y se encontraba tendido sobre la calle. Según habría manifestado ante la Policía, fue agredido físicamente por el padrastro de la joven.

Ante las heridas que presentaba, los uniformados solicitaron asistencia sanitaria. Una ambulancia del Hospital Zonal de Añatuya acudió al lugar y trasladó al hombre al centro de salud para su atención.

Finalmente, intervino personal de la Comisaría Cuarta de la Mujer y la Familia, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Según la información aportada, los efectivos invitaron a la joven a formalizar la denuncia penal para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.