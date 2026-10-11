Los números que reflejan el descenso de Güemes al Federal A

El Gaucho perdió la categoría tras una campaña para el olvido en la Primera Nacional.

Hoy 20:15

Güemes consumó su descenso al Torneo Federal A después de caer por 2-0 frente a Patronato en Paraná, por la fecha 33 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño no pudo sostener su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino y cerró una campaña marcada por los malos resultados, los cambios de entrenadores y una fuerte inestabilidad institucional.

Los números reflejan la magnitud de la crisis deportiva: el Gaucho ganó apenas cinco de los 33 partidos disputados, empató ocho y perdió 20, una producción que lo dejó sin posibilidades de mantener la categoría.

Además, el equipo dirigido en la recta final por Mario Gómez llegó al descenso con una racha de 17 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, período en el que acumuló 13 derrotas y apenas cuatro empates.

Una campaña con apenas cinco victorias y 20 derrotas

El rendimiento de Güemes durante la temporada fue uno de los principales factores que explican la pérdida de categoría. De los 99 puntos que estuvieron en juego hasta la fecha 33, el conjunto santiagueño consiguió solamente 23 unidades, con una efectividad del 23,2%.

Otro dato preocupante fue su producción ofensiva. En 33 presentaciones, el Gaucho convirtió apenas 23 goles, un promedio de 0,70 por encuentro, mientras que recibió 56 tantos en contra.

La racha de 17 encuentros sin ganar terminó siendo determinante. En ese período, el conjunto santiagueño sumó únicamente cuatro puntos de 51 posibles, una producción que lo hundió en la tabla de posiciones.

Cuatro entrenadores en una temporada sin respuestas

La crisis futbolística también quedó reflejada en los constantes cambios de conducción técnica. A lo largo de la temporada, cuatro entrenadores estuvieron al frente del plantel profesional, aunque ninguno logró encontrar la regularidad necesaria para sostener al equipo en la categoría.

Juan Vita comenzó el campeonato al mando del Gaucho, pero presentó su renuncia en mayo, después de la dura derrota por 4-1 frente a Colegiales, que dejó al equipo en zona de descenso.

Su reemplazante fue Pablo Guiñazú, quien asumió con el objetivo de revertir el complicado presente deportivo. El Cholo comenzó su ciclo con una victoria ante Patronato, pero los resultados posteriores no acompañaron y terminó alejándose del cargo en agosto.

Tras su salida, Mariano Munar asumió de manera interina para dirigir el compromiso frente a Agropecuario en Carlos Casares. Sin embargo, el equipo sufrió una contundente derrota por 3-0 y continuó profundizando su crisis.

Finalmente, Mario Gómez se hizo cargo del plantel para afrontar la recta decisiva de la Primera Nacional, con la misión de conseguir los puntos necesarios para evitar el descenso. Pese a los intentos por revertir la situación, el Gaucho no logró reaccionar y terminó perdiendo la categoría.

Una crisis institucional que también golpeó a Güemes

Los problemas no estuvieron limitados al campo de juego. Durante el campeonato, Güemes también atravesó importantes cambios dirigenciales, con salidas en la presidencia que reflejaron la inestabilidad institucional.

En marzo, Rody Mattar presentó su renuncia como presidente, argumentando motivos personales. Su salida provocó que Carlos Pezzini, hasta entonces vicepresidente primero, asumiera la conducción de la institución.

Sin embargo, la delicada situación deportiva, económica e institucional continuó profundizándose. En julio, el propio Pezzini reconoció públicamente las dificultades que atravesaba el club, en medio de los malos resultados y la preocupación por la caída de la asistencia de los hinchas.

Posteriormente, Pezzini dejó la presidencia y el club renovó sus autoridades. El 14 de agosto, mediante una asamblea, Federico Javier Lo Bruno fue designado nuevo presidente del Gaucho, con el desafío de encabezar una etapa de recuperación institucional.

De esta manera, la temporada quedó marcada no solamente por los resultados negativos, sino también por los cambios en la conducción deportiva y dirigencial.

El descenso que obliga a Güemes a comenzar de nuevo

La derrota por 2-0 frente a Patronato terminó de confirmar un desenlace que se había vuelto cada vez más difícil de evitar. Los goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega sentenciaron la caída del conjunto santiagueño en Paraná.

Con 20 derrotas, apenas cinco triunfos y una extensa racha sin victorias, Güemes no logró encontrar respuestas dentro del campo de juego. A ello se sumaron los cambios de entrenadores y una crisis institucional que acompañó gran parte del campeonato.

El Gaucho todavía deberá completar sus compromisos restantes en la Primera Nacional, pero su futuro ya está definido: en 2027 volverá a disputar el Torneo Federal A.

Ahora, la institución santiagueña tendrá por delante el desafío de reconstruirse deportiva y dirigencialmente, con el objetivo de recuperar la estabilidad y comenzar el camino de regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.