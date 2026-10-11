Cómo funcionarán los comercios y servicios en Santiago durante el feriado de este lunes

El feriado del 12 de octubre modificará el funcionamiento de algunos servicios. Los comercios podrán decidir si abren sus puertas, los bancos permanecerán cerrados y el transporte público circulará con frecuencias reducidas, mientras que la recolección de residuos funcionará con normalidad en la Capital.

Hoy 21:36

Este lunes 12 de octubre será feriado nacional en Argentina y modificará el funcionamiento habitual de algunos servicios en Santiago del Estero. Los vecinos deberán tener en cuenta cómo será la atención comercial, qué alternativas estarán disponibles para realizar trámites y qué cambios habrá en el transporte público durante la jornada.

¿Cómo funcionarán los comercios durante el feriado?

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La actividad comercial dependerá de la decisión de cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente si los locales estarán abiertos y cuáles serán sus horarios de atención.

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero recordó que los empleadores deberán respetar la legislación laboral vigente para los feriados nacionales.

En particular, el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes trabajen durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración habitual correspondiente a un día laborable más una suma igual. Esto significa que la jornada se paga doble.

Por lo tanto, los comercios que decidan abrir sus puertas deberán contemplar estas disposiciones para la remuneración de sus trabajadores.

Bancos: sucursales cerradas y operaciones digitales

Las entidades bancarias permanecerán cerradas durante el lunes, de acuerdo con el calendario de feriados financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sin embargo, los usuarios podrán realizar distintas operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y home banking, como transferencias, pagos y consultas de saldos y movimientos.

Las gestiones que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reanudación de la actividad bancaria habitual.

Colectivos: frecuencias reducidas

El transporte público urbano funcionará con un esquema similar al de los domingos y feriados, con mayores intervalos entre las unidades.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios y recorridos de las líneas que utilizan habitualmente y organizar sus traslados con anticipación, especialmente si necesitan cumplir con compromisos en horarios determinados.

Recolección de residuos: servicio normal en la Capital

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que la recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad durante el feriado.

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Los camiones compactadores mantendrán sus recorridos habituales. El turno de la mañana comenzará a las 7, mientras que el servicio de la tarde se iniciará a las 16.

Desde el área municipal solicitaron a los vecinos colocar los residuos debidamente embolsados en los cestos poco antes del paso de los camiones, para facilitar las tareas del personal y contribuir a mantener la limpieza de los espacios públicos.

¿Cómo se denomina el feriado del 12 de octubre?

La fecha tiene una particularidad respecto de su denominación. En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584 modificó el nombre tradicional de Día de la Raza por el de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de promover una mirada centrada en el reconocimiento de las distintas culturas y de los pueblos originarios.

Sin embargo, el calendario de feriados publicado por el Gobierno nacional para 2026 volvió a identificar la jornada como Día de la Raza. La Ley 27.399, que establece los feriados nacionales, conserva la denominación de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que es importante distinguir entre el nombre utilizado en el calendario oficial y el que figura en la normativa vigente consultada.

De esta manera, el feriado del 12 de octubre tendrá un esquema particular en Santiago del Estero: la apertura de los comercios dependerá de cada establecimiento, los bancos permanecerán cerrados, el transporte público circulará con frecuencias reducidas y la recolección de residuos en la Capital funcionará con normalidad.