"Es más grave de lo que pensábamos": preocupación por la lesión de Gabriel Deck

El basquetbolista santiagueño sufrió una lesión en el hombro izquierdo y podría estar alejado de las canchas durante un período prolongado. Su entrenador, Pedro Martínez, reconoció que el problema es más importante de lo que estimaban inicialmente.

Hoy 21:31

Crece la preocupación por el estado físico de Gabriel Deck en el Real Madrid. El alero santiagueño atraviesa una lesión en el hombro izquierdo que, según confirmó su entrenador, Pedro Martínez, es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Por el momento, el club español no estableció plazos de recuperación ni informó cuál será el tratamiento que deberá seguir el argentino.

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La noticia se conoció este domingo después de la contundente victoria del conjunto madrileño por 120-83 frente al Kids&Us Manresa, por la Liga Endesa. Tras el encuentro, Martínez se refirió a la situación del jugador y reconoció que existe incertidumbre sobre su regreso a la competencia.

"En principio, la lesión es más grave de lo que pensábamos. Pero no conozco con exactitud ni plazos ni tratamiento que va a recibir", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Además, adelantó que espera que la institución publique próximamente un parte médico para brindar mayores precisiones sobre el estado físico del santiagueño.

Gabriel Deck ya se perdió partidos importantes con Real Madrid

El basquetbolista argentino sufrió la lesión el pasado martes y desde entonces permanece fuera de las canchas. La molestia le impidió disputar el encuentro de Euroliga frente al Partizan de Belgrado, en el que Real Madrid consiguió una victoria.

Tampoco estuvo disponible para el compromiso de este domingo ante Manresa, mientras el cuerpo médico continúa evaluando el alcance de la lesión.

Si bien inicialmente se esperaba que el inconveniente no fuera de gravedad, las declaraciones de Martínez encendieron las alarmas sobre una posible ausencia prolongada.

Los antecedentes de Deck con su hombro izquierdo

La preocupación también está relacionada con los problemas físicos que Gabriel Deck sufrió en la misma articulación durante agosto, cuando participaba con la Selección Argentina en la etapa clasificatoria para el Mundial de Básquet 2027.

En aquella oportunidad, el santiagueño presentó molestias durante la victoria del seleccionado nacional por 89-75 frente a Puerto Rico.

Días después, en el enfrentamiento contra Canadá, volvió a sentir dolores en el hombro izquierdo y debió abandonar la cancha durante el segundo cuarto, sin poder regresar al partido.

Estos antecedentes generan especial atención en el cuerpo médico del Real Madrid, que deberá determinar el tratamiento más adecuado para su recuperación.

Incertidumbre sobre cuándo volverá a jugar Gabriel Deck

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el regreso del santiagueño a la actividad profesional. Tampoco se informó si necesitará un tratamiento específico o una intervención médica.

La evolución de la lesión será determinante para conocer cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas.

Mientras tanto, Real Madrid aguarda los resultados de las evaluaciones médicas para definir los próximos pasos, en una situación que genera preocupación tanto en el club español como en el básquet argentino, por la importancia de Gabriel Deck para la Selección Nacional.