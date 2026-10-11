Día de la Raza o Día de la Diversidad Cultural: por qué cambió el nombre del feriado del 12 de octubre

El calendario oficial de feriados de 2026 volvió a utilizar la denominación histórica, aunque la legislación vigente conserva el nombre adoptado en 2010. Qué significa cada término y cómo cambió la conmemoración en la Argentina.

Hoy 21:32

El feriado del 12 de octubre volvió a generar interrogantes en la Argentina por una particularidad en su denominación. Mientras que durante los últimos años la fecha fue conocida como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el calendario oficial de feriados de 2026 publicado por el Gobierno nacional volvió a identificarla como Día de la Raza.

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La diferencia llamó la atención porque el nombre establecido en la legislación vigente continúa siendo el de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De esta manera, conviven dos denominaciones: una que recuperó presencia en el calendario oficial y otra que permanece en las normas que regulan los feriados nacionales.

Por qué cambió el nombre en 2010

Durante décadas, el 12 de octubre fue conocido en la Argentina como Día de la Raza, en referencia a la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492.

Sin embargo, en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional modificó esa denominación mediante el Decreto 1584/2010. La fecha pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de promover una mirada centrada en el reconocimiento de los pueblos originarios y la diversidad cultural.

El cambio buscó dejar atrás una interpretación histórica centrada en la llegada europea al continente y dar mayor lugar a la reflexión sobre las distintas culturas que forman parte de la identidad argentina y latinoamericana.

Desde entonces, la conmemoración quedó asociada al diálogo intercultural, la valoración de las comunidades originarias y el reconocimiento de sus derechos.

Qué dice la ley sobre el feriado

La denominación adoptada en 2010 también quedó incorporada a la Ley 27.399, sancionada en 2017, que establece el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos en el país.

La norma continúa identificando al 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por eso, la aparición de la denominación Día de la Raza en el calendario oficial de 2026 no debe confundirse, por sí sola, con una modificación formal de la legislación.

Hasta el momento, la diferencia comprobable está entre el nombre utilizado en el calendario estatal y el que figura en la normativa vigente consultada. No se identificó una nueva modificación legal que haya reemplazado expresamente la denominación establecida por la Ley 27.399.

Qué se conmemora cada 12 de octubre

La fecha remite a la llegada de la expedición de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, un acontecimiento que marcó el inicio de un proceso histórico de conquista y colonización europea.

A lo largo del tiempo, la interpretación de ese episodio fue objeto de revisiones y debates. Mientras que la denominación tradicional puso el acento en la llegada europea y el encuentro entre culturas, el nombre adoptado en 2010 promueve una reflexión más amplia sobre las consecuencias de la colonización y el reconocimiento de los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los europeos.

Por ese motivo, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural busca destacar la pluralidad de identidades, tradiciones y culturas, además de fomentar el respeto por las comunidades originarias.

La diferencia entre ambas denominaciones no es solamente una cuestión de palabras: refleja distintas maneras de interpretar un proceso histórico que continúa generando discusiones sobre la identidad, la memoria y el reconocimiento cultural en la Argentina.