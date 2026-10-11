El GP3 Chile y el CAV cerraron un fin de semana a pura adrenalina en Termas de Río Hondo

El Autódromo Internacional fue escenario de emocionantes finales, con ajustadas definiciones y grandes actuaciones. El santiagueño Tomás Galván se destacó al conseguir una importante victoria ante su público.

Hoy 21:42

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo vivió este domingo una intensa jornada de motociclismo, con la disputa de las finales del GP3 Chile y el CAV, que dejaron carreras ajustadas, sobrepasos y definiciones emocionantes en las diferentes categorías.

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Pese a las condiciones climáticas grises que acompañaron la jornada, los pilotos brindaron un gran espectáculo en el circuito santiagueño. Ariel Gabarini, Federico Narvaja, Tomás Galván y Maximiliano Rocha fueron los principales protagonistas al quedarse con las victorias en sus respectivas competencias.

Ariel Gabarini se impuso en una ajustada definición del GP3

La primera final del domingo reunió a 20 motocicletas y tuvo como protagonista a Ariel Gabarini, quien largó desde la pole position y rápidamente tomó el liderazgo.

Durante las primeras vueltas, el puntero consiguió establecer una pequeña diferencia sobre Villalobo, Plaja y Márquez, quienes protagonizaron una intensa disputa por las posiciones de escolta.

Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera las diferencias comenzaron a reducirse y los cuatro pilotos llegaron a intercambiar posiciones en maniobras muy ajustadas.

La última vuelta fue determinante y Gabarini logró imponerse gracias a su ritmo de carrera, quedándose con una victoria muy disputada.

Federico Narvaja dominó la segunda final

La segunda competencia tuvo como protagonista al bonaerense Federico Narvaja, quien había ganado la Super Pole del sábado y partía como uno de los principales candidatos.

En el comienzo, el catamarqueño Lemos Becerro consiguió arrebatarle el liderazgo, mientras que Narvaja y Falcone se mantuvieron cerca de la punta.

Promediando la carrera, Narvaja logró recuperar la primera posición tras una maniobra sobre el piloto catamarqueño. Poco después, Falcone también superó a Lemos Becerro para ubicarse segundo.

Con el liderazgo asegurado, Narvaja marcó el récord de vuelta y comenzó a construir una diferencia que llegó a casi tres segundos en el tramo final.

Finalmente, el bonaerense se quedó con la victoria, seguido por Falcone en el segundo puesto y Lemos Becerro en el tercero.

El santiagueño Tomás Galván festejó ante su gente en Super Bike

Una de las actuaciones destacadas del domingo fue la del santiagueño Tomás Galván, quien consiguió una importante victoria en la categoría Super Bike.

La final, disputada a ocho vueltas y con 19 motocicletas en pista, comenzó con Galván al frente del pelotón, luego de haber ganado la Super Pole.

Sin embargo, Mauro Finco protagonizó una impresionante remontada al avanzar 12 posiciones en apenas una vuelta y consiguió superar al santiagueño para tomar momentáneamente el liderazgo.

La respuesta de Galván no tardó en llegar. Una vuelta después recuperó la primera posición y comenzó a defenderla ante la presión de su perseguidor.

Con diferencias mínimas y un cierre electrizante, Galván logró sostener la ventaja y cruzó primero la bandera a cuadros, completando un fin de semana destacado frente al público santiagueño.

Por su parte, Luis Di Vez fue uno de los protagonistas de la divisional Senior, donde se mantuvo al frente durante el desarrollo de la competencia.

Maximiliano Rocha ganó una final electrizante

La última carrera del fin de semana ofreció otra definición ajustada, con Maximiliano Rocha, Sebastián Martínez y Juan Solorza como principales protagonistas.

Desde la largada, Rocha tomó el liderazgo con su motocicleta del Honda Racing, mientras que Solorza y Martínez comenzaron a disputar las posiciones de escolta.

Con el avance de las vueltas, Martínez logró acercarse a la punta y Francisco Vélez también se sumó a la pelea, generando una competencia de gran intensidad.

En la segunda mitad, los tres primeros circularon con diferencias mínimas e intercambiaron posiciones en distintos sectores del trazado.

Rocha consiguió recuperar el liderazgo tras superar a Martínez, mientras que Solorza perdió terreno luego de cometer un error que lo alejó de la disputa por la victoria.

Finalmente, el arrecifeño Maximiliano Rocha se quedó con un ajustado triunfo sobre Sebastián Martínez, mientras que Juan Solorza completó el podio.

Termas de Río Hondo volvió a recibir una destacada jornada de motociclismo

Con cuatro finales de gran intensidad, el GP3 Chile y el CAV completaron su actividad en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

Las competencias estuvieron marcadas por las remontadas, los cambios de liderazgo y las definiciones ajustadas, que mantuvieron la expectativa hasta las últimas vueltas.

Entre los resultados más destacados sobresalió la victoria del santiagueño Tomás Galván en Super Bike, quien logró imponerse ante su público y cerrar un fin de semana de gran rendimiento en el circuito termense.