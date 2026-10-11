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Se cayó el pase de Palacios Alvarenga a Central Argentino y el Albo no sumará refuerzos para el Regional

El delantero paraguayo no pudo desvincularse de Juventud Antoniana de Salta y debido a diferencias económicas con el Albo finalmente no llegará al conjunto bandeño, que afrontará la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional con el plantel que tiene a disposición.

Hoy 21:51

Central Argentino no podrá contar con Pablo Palacios Alvarenga como refuerzo para el Torneo Regional Federal Amateur. Pese a que las negociaciones estaban muy avanzadas y su incorporación parecía encaminada, el delantero paraguayo finalmente no llegará al conjunto de La Banda debido a diferencias económicas que impidieron concretar su salida de Juventud Antoniana de Salta.

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La posibilidad de sumar al experimentado atacante había generado expectativas en el entorno del Albo, que buscaba incorporar un futbolista de jerarquía y experiencia para afrontar la etapa decisiva de la competencia.

Sin embargo, Palacios Alvarenga no logró desvincularse del club salteño, por lo que la operación quedó descartada y Central Argentino deberá continuar su participación en el certamen sin el delantero.

Central Argentino no incorporará jugadores para la tercera ronda eliminatoria

La caída de la negociación representa un cambio en los planes deportivos del conjunto bandeño, que tenía al atacante paraguayo como una alternativa para potenciar su ofensiva.

Finalmente, Central Argentino no sumará ningún refuerzo para disputar la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, por lo que deberá afrontar esta instancia con los futbolistas que integran actualmente el plantel.

De esta manera, el Albo buscará continuar avanzando en la competencia apostando por la base del equipo que viene disputando el certamen.

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