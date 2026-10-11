Marcelo Polino visitó Las Termas de Río Hondo para participar del cierre de la Temporada Teatral 2026

El reconocido periodista fue recibido por autoridades municipales y recibió distinciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante el encuentro, destacó los atractivos turísticos de la ciudad y la hospitalidad de sus vecinos.
La ciudad de Las Termas de Río Hondo recibió la visita del reconocido periodista Marcelo Polino, quien llegó para participar del cierre de la Temporada Teatral 2026 junto a la compañía Los Dinamita, protagonista de una intensa actividad artística durante el año.
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En la ocasión, el periodista fue recibido por la intendenta, Dra. Paula Cánepa; la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Noelia Figueroa; la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Vilma Díaz; la directora de Turismo, Lic. Patricia Jaimes; y los directores de la compañía, Juan Vesque y Alex Grudke.
Como parte del recibimiento, las autoridades realizaron la entrega de reconocimientos institucionales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un gesto de bienvenida y acompañamiento a la visita del periodista a la ciudad termal.
Durante el encuentro, la intendenta Paula Cánepa destacó la importancia de la presencia de Marcelo Polino y valoró el trabajo desarrollado por la compañía Los Dinamita en materia teatral y artística a lo largo de la temporada. Asimismo, resaltó el aporte de estas propuestas culturales a la agenda de actividades de Las Termas de Río Hondo.
Por su parte, Polino expresó su reconocimiento a la belleza de los atractivos turísticos y naturales de la ciudad, y destacó la calidez y hospitalidad de sus vecinos y de quienes la visitan.
La jornada concluyó con la entrega de obsequios y productos regionales, en un encuentro que puso en valor el trabajo conjunto entre las autoridades locales, los referentes culturales y los protagonistas de la actividad artística, reafirmando el compromiso de Las Termas de Río Hondo con el fortalecimiento del turismo y la cultura.