Marcelo Polino visitó Las Termas de Río Hondo para participar del cierre de la Temporada Teatral 2026

El reconocido periodista fue recibido por autoridades municipales y recibió distinciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante el encuentro, destacó los atractivos turísticos de la ciudad y la hospitalidad de sus vecinos.

Hoy 22:04

La ciudad de Las Termas de Río Hondo recibió la visita del reconocido periodista Marcelo Polino, quien llegó para participar del cierre de la Temporada Teatral 2026 junto a la compañía Los Dinamita, protagonista de una intensa actividad artística durante el año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la ocasión, el periodista fue recibido por la intendenta, Dra. Paula Cánepa; la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Noelia Figueroa; la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, Vilma Díaz; la directora de Turismo, Lic. Patricia Jaimes; y los directores de la compañía, Juan Vesque y Alex Grudke.

Como parte del recibimiento, las autoridades realizaron la entrega de reconocimientos institucionales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un gesto de bienvenida y acompañamiento a la visita del periodista a la ciudad termal.

Durante el encuentro, la intendenta Paula Cánepa destacó la importancia de la presencia de Marcelo Polino y valoró el trabajo desarrollado por la compañía Los Dinamita en materia teatral y artística a lo largo de la temporada. Asimismo, resaltó el aporte de estas propuestas culturales a la agenda de actividades de Las Termas de Río Hondo.

Por su parte, Polino expresó su reconocimiento a la belleza de los atractivos turísticos y naturales de la ciudad, y destacó la calidez y hospitalidad de sus vecinos y de quienes la visitan.

La jornada concluyó con la entrega de obsequios y productos regionales, en un encuentro que puso en valor el trabajo conjunto entre las autoridades locales, los referentes culturales y los protagonistas de la actividad artística, reafirmando el compromiso de Las Termas de Río Hondo con el fortalecimiento del turismo y la cultura.