La Banda: aprehendieron a un hombre y recuperaron elementos tras un robo en una vivienda

El procedimiento se realizó en el barrio Santa Clara, donde un vecino denunció que encontró a un desconocido dentro de su casa. Los objetos fueron hallados ocultos en una zona montuosa y la investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad.

Hoy 22:14

Un hombre de 32 años quedó aprehendido en La Banda, luego de un procedimiento vinculado a un presunto robo en una vivienda del barrio Santa Clara. Durante el operativo, se recuperaron varios elementos que habrían sido sustraídos del inmueble y que estaban ocultos entre la vegetación de una zona cercana.

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Según fuentes policiales, el hecho se conoció durante la tarde del domingo, cuando un vecino de 46 años manifestó que, al regresar a su domicilio, encontró a un desconocido en el interior de la vivienda llevándose distintas pertenencias.

De acuerdo con el relato del propietario ante los efectivos, el hombre habría escapado por el patio trasero y salido por un portón cuya cerradura presentaba daños.

A partir de esa información, los uniformados iniciaron recorridos preventivos por las inmediaciones de la calle San Jorge. Durante la búsqueda, localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas por el vecino.

Siempre según el informe policial, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos y arrojó una caja hacia una zona montuosa. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros.

En el sector, los policías encontraron un taladro eléctrico, un parlante marca Philips, un juego de electrodos, una garrafa de 10 kilogramos, una campera y un tensor metálico, entre otros elementos que estaban ocultos entre la vegetación.

Posteriormente, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la vivienda. Según la información policial, las grabaciones mostrarían al hombre ingresando en distintas oportunidades al inmueble y retirando objetos que luego habría trasladado hasta el lugar donde fueron encontrados.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó en calidad de aprehendido y alojado en una celda. Además, se ordenó el secuestro e incorporación de las grabaciones a la causa y la restitución de los elementos a su propietario, previo reconocimiento. En el procedimiento intervino personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4, con participación de la Comisaría Comunitaria N.º 12.