Abandonó una moto al ver a la Policía y huyó: estaba denunciada como robada

El procedimiento se realizó en el barrio La Católica de la ciudad Capital. La motocicleta fue recuperada tras la huida de su conductor, y los efectivos comprobaron que estaba vinculada a una denuncia por robo.

Hoy 22:28

El episodio ocurrió durante la noche del viernes, en inmediaciones de la avenida Costanera y la calle Antonio Cruz, cuando los efectivos detectaron irregularidades en el rodado e intentaron realizar un control.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, los efectivos de la División Sustracción de Motovehículos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, observaron que se trataba de una Gilera de 110 cc, de colores rojo y negro, que circulaba sin patente y tenía parte de los plásticos delanteros faltantes.

Cuando los uniformados se disponían a identificar al conductor y verificar la procedencia del vehículo, el joven abandonó la motocicleta y escapó a pie. De acuerdo con el informe policial, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones comenzaron a insultar a los efectivos, por lo que decidieron retirarse del sector con el rodado para evitar posibles incidentes.

Una vez en un lugar seguro, los investigadores verificaron los datos de la motocicleta y comprobaron que estaba vinculada a una denuncia por robo radicada el 29 de septiembre en la Subcomisaría La Costa.

Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del vehículo y la realización de las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al conductor que escapó.