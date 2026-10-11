Martín Menem cuestionó la sesión para derogar el DNU de Milei y defendió la suspensión de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el debate impulsado por la oposición “no tiene sentido” tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

Hoy 22:41

Martín Menem cuestionó el intento de la oposición de avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei. El dirigente de La Libertad Avanza consideró que la sesión prevista para esta semana perdió sentido tras el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras rurales.

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En declaraciones al canal LN+, Menem sostuvo que los sectores opositores buscan generar conflicto político y defendió los cambios introducidos por el decreto, que estableció un amplio paquete de desregulaciones económicas. “Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo”, afirmó.

El titular de la Cámara baja advirtió además sobre las consecuencias que, según su interpretación, tendría una eventual derogación de la norma. “¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más”, expresó.

En la misma línea, señaló que podrían volver a regir otras regulaciones que fueron modificadas o eliminadas mediante el decreto, entre ellas la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. También mencionó el esquema de apertura del mercado aerocomercial conocido como Cielos Abiertos y sostuvo que dar marcha atrás con esas medidas significaría un retroceso.

La sesión impulsada por la oposición incluye, además, otros temas sensibles para el Gobierno, como el endeudamiento familiar y la emergencia nacional en discapacidad.

Menem defendió el rumbo económico del Gobierno

Durante la entrevista, el legislador también rechazó las críticas a la situación laboral y económica del país. Menem aseguró que no se perdieron puestos de trabajo y sostuvo que el principal problema es el crecimiento del empleo informal.

“Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa y obviamente cuesta”, manifestó al defender las medidas económicas adoptadas por la administración de Milei.

El presidente de Diputados destacó el recorte del gasto público y las reformas impulsadas por el Ejecutivo. También señaló que el Gobierno nunca prometió una transición económica sin dificultades y que los cambios estructurales requieren tiempo para mostrar sus resultados.

Las negociaciones para suspender las PASO

Otro de los asuntos abordados por Martín Menem fue la iniciativa oficialista para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara a los comicios nacionales de 2027.

El dirigente se mostró confiado en las conversaciones con los gobernadores y consideró que alcanzar acuerdos con los mandatarios provinciales facilitaría la aprobación del proyecto en el Congreso. “Si logramos acordar con los gobernadores, eso tiene incidencia en la Cámara. Si pasa el Senado, en Diputados no debería haber problemas”, afirmó.

En ese contexto, los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, ratificaron su respaldo a la eliminación de las primarias tras participar de la gira presidencial por Francia.

Frigerio planteó que, si se mantienen los distintos calendarios electorales provinciales y nacionales, los ciudadanos podrían llegar a votar hasta cinco veces durante 2027. Desde su perspectiva, eliminar las PASO permitiría reducir la cantidad de convocatorias a las urnas.

Por su parte, Torres argumentó que Chubut ya eliminó las primarias en el ámbito provincial y defendió la posibilidad de trasladar ese modelo al nivel nacional. “El activo más importante en la política es la coherencia”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

El mandatario patagónico también destacó otras modificaciones electorales aplicadas en su provincia, como la boleta única de papel y la incorporación de mecanismos vinculados a la ficha limpia para cargos ejecutivos.

Con las negociaciones todavía en marcha, el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO y, al mismo tiempo, evitar que prospere la iniciativa opositora para derogar el DNU 70/2023. Ambos debates se perfilan como puntos centrales de la agenda parlamentaria de las próximas semanas.