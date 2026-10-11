Quini 6: un apostador santiagueño acertó la combinación ganadora y se llevó más de $2.600 millones

Además, otro jugador de la provincia quedó entre los 29 ganadores de la modalidad Siempre Sale, que recibirán más de $17 millones cada uno.

Hoy 22:57

La suerte volvió a sonreírle a Santiago del Estero en el Quini 6. Un apostador de la Capital se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad La Segunda, con un premio de $2.651.511.907,80. Además, otro jugador de la provincia resultó ganador en Siempre Sale y cobrará más de $17 millones.

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El sorteo N.º 3.416, realizado este domingo 11 de octubre, dejó dos ganadores con seis aciertos en La Segunda. Uno de ellos realizó su jugada en la agencia N.º 000647-000, de Santiago del Estero capital, mientras que el otro apostador es oriundo de Ceres, provincia de Santa Fe, y jugó en la agencia N.º 008773-003, ubicada en avenida de Mayo 201.

Ambos acertaron la combinación 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00 y recibirán $2.651.511.907,80 cada uno.

Otro santiagueño ganó más de $17 millones

La fortuna también acompañó a otro apostador de Santiago del Estero en la modalidad Siempre Sale. En esta categoría hubo 29 ganadores con cinco aciertos, quienes cobrarán $17.636.537,79 cada uno.

Uno de esos premios quedó en manos de un jugador de la provincia, que acertó los números 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45 y se aseguró una importante suma de dinero.

Todos los resultados del Quini 6

El sorteo de este domingo también dejó importantes novedades en las demás modalidades del juego.

En el Tradicional, los números sorteados fueron 20 - 29 - 18 - 15 - 13 - 14. El primer premio quedó vacante, ya que no hubo apuestas con seis aciertos.

En La Segunda, la combinación ganadora fue 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00. Dos apostadores acertaron los seis números y se repartieron el premio mayor correspondiente a cada jugada.

Por su parte, en La Revancha salieron los números 45 - 00 - 42 - 06 - 01 - 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

Finalmente, en Siempre Sale, los números favorecidos fueron 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos, que recibirán más de $17 millones cada uno.

De esta manera, el sorteo del domingo dejó dos importantes premios para apostadores santiagueños, con un ganador entre los millonarios de La Segunda y otro que obtuvo una suma superior a los $17 millones en Siempre Sale.