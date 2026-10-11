Paro de médicos y odontólogos de PAMI por 96 horas: qué servicios se verán afectados

La medida se extenderá del martes 13 al viernes 16 de octubre en todo el país. Se suspenderán turnos programados, consultas de rutina y derivaciones, mientras que se mantendrán las guardias mínimas y las recetas de urgencia.

Hoy 22:57

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), en reclamo por una actualización de los valores que reciben por la atención de los jubilados y pensionados.

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Durante las cuatro jornadas, los profesionales que adhieran a la protesta suspenderán distintas prestaciones habituales. Entre ellas se encuentran los turnos médicos programados, las consultas de rutina y las derivaciones a especialistas. En cambio, se mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas para situaciones de urgencia médica.

El reclamo se centra en el retraso de los ingresos profesionales frente al aumento de los costos de funcionamiento de los consultorios. Desde el sector advierten que la situación económica se agravó en los últimos meses y sostienen que, sin una actualización de los aranceles, podría verse comprometida la continuidad de las prestaciones.

Qué servicios de PAMI se verán afectados

La medida de fuerza tendrá impacto en la atención habitual de los afiliados durante cuatro días consecutivos. Los principales servicios que podrían verse afectados son:

Turnos médicos programados: las consultas previstas podrían suspenderse o reprogramarse.

las consultas previstas podrían suspenderse o reprogramarse. Consultas de rutina: no se garantizará la atención habitual de los profesionales que se sumen al paro.

no se garantizará la atención habitual de los profesionales que se sumen al paro. Derivaciones a especialistas: podrían registrarse interrupciones en las gestiones y consultas vinculadas.

podrían registrarse interrupciones en las gestiones y consultas vinculadas. Transcripciones de recetas habituales: se suspenderán durante la medida, según lo anunciado por los profesionales.

Por otra parte, se mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas de urgencia, destinadas a situaciones que requieran atención médica impostergable.

El alcance concreto de la medida dependerá de la adhesión de los profesionales. Por eso, se recomienda a los afiliados comunicarse previamente con sus médicos de cabecera u odontólogos para confirmar si atenderán durante esos días y evitar traslados innecesarios.

Cuánto cobran los médicos de cabecera y qué aumento reclaman

Uno de los principales puntos de conflicto es el valor mensual que reciben los profesionales por cada afiliado asignado, un sistema de pago conocido como cápita.

Según los montos difundidos por la entidad convocante, los médicos de cabecera perciben actualmente $2.700 por afiliado y reclaman que esa cifra se eleve a $4.500.

En el caso de los odontólogos, el importe informado es de $374 por afiliado, mientras que el pedido de actualización se ubica entre $1.500 y $3.000, según las publicaciones realizadas sobre el reclamo.

Estos valores corresponden al pago por afiliado asignado y no al precio de una consulta individual. Desde el sector sostienen que los montos quedaron desactualizados frente al incremento de los gastos de consultorio, los materiales y otros costos vinculados con la prestación del servicio.

Los representantes de APPAMIA también señalaron que sus ingresos reales habrían registrado una caída significativa desde abril y cuestionaron la falta de respuestas a sus pedidos de actualización.

Qué deben hacer los afiliados durante el paro

Ante la medida de fuerza prevista para el martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre, se recomienda que quienes tengan turnos programados consulten previamente con sus profesionales de cabecera.

En caso de que la consulta sea suspendida, deberán coordinar una nueva fecha de atención. Frente a una urgencia médica, los afiliados deberán recurrir a los canales de atención de emergencia disponibles.

El conflicto se produce en medio de los reclamos de los prestadores por una recomposición de sus ingresos. Mientras los profesionales exigen una actualización de los valores, la principal preocupación para los afiliados es cómo se desarrollará la atención durante los cuatro días de protesta.