Se completó la primera fecha del PreFederal de Básquet: todos los resultados y cómo sigue el torneo

El certamen puso primera con seis encuentros disputados entre jueves y domingo. Belgrano, Olímpico, Nicolás Avellaneda, Huracán, Juventud y Mitre comenzaron con victorias. Conocé la programación de la segunda jornada.

Hoy 22:58

El Torneo PreFederal de Básquet de Santiago del Estero puso en marcha una nueva edición con la disputa de la primera fecha, que dejó partidos ajustados, goleadas y emociones en diferentes escenarios de la provincia. La jornada se desarrolló entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre, con seis encuentros que marcaron el inicio de la competencia.

Belgrano, Olímpico, Nicolás Avellaneda, Huracán, Juventud y Mitre fueron los equipos que comenzaron el campeonato con victorias, mientras que la segunda fecha ya tiene su programación confirmada, aunque con dos encuentros postergados.

Belgrano y Olímpico ganaron en finales ajustados

El partido que abrió el campeonato se disputó el jueves, con la victoria de Belgrano por 59-55 sobre Normal Banda, en un encuentro que se definió en los últimos minutos.

Otro de los encuentros más parejos fue el que protagonizaron Olímpico y Tiro Federal, con triunfo del Negro bandeño por 62-59. Cerioni fue uno de los jugadores destacados del ganador con 15 puntos.

Nicolás Avellaneda y Mitre consiguieron las victorias más amplias

Uno de los resultados destacados de la primera jornada fue la contundente victoria de Nicolás Avellaneda sobre Quimsa por 93-62. El equipo ganador mostró una gran producción ofensiva y tuvo en Prado, autor de 21 puntos, a su principal anotador.

Por su parte, Mitre cerró la primera fecha con una goleada por 95-59 frente a Fernández, en condición de visitante, durante el encuentro disputado este domingo.

El Aurinegro logró una diferencia de 36 puntos y consiguió comenzar el campeonato con una victoria importante.

Huracán y Juventud también arrancaron ganando

En otro de los compromisos del viernes, Huracán derrotó como visitante a Colón por 67-51, con una destacada actuación de Oieni, quien convirtió 17 puntos.

Mientras tanto, Juventud superó a Red Star por 72-67 en uno de los encuentros más disputados de la jornada. Rojas fue la gran figura ofensiva con 23 unidades, fundamentales para asegurar el triunfo.

Todos los resultados de la primera fecha del PreFederal

Partido

Resultado

Normal Banda vs. Belgrano

55-59

Nicolás Avellaneda vs. Quimsa

93-62

Colón vs. Huracán

51-67

Olímpico vs. Tiro Federal

62-59

Red Star vs. Juventud

67-72

Fernández vs. Mitre

59-95



Así se jugará la segunda fecha del PreFederal

La continuidad del certamen tendrá actividad entre domingo y lunes, con cuatro partidos programados y otros dos que quedaron postergados.

Domingo 11

- 21.00: Belgrano vs. Nicolás Avellaneda.

Lunes 12

21.30: Tiro Federal vs. Newbery.

22.00: Quimsa vs. Independiente.

22.00: Juventud vs. Colón.

Partidos postergados