Ricardo Darín habló de su felicidad como abuelo y adelantó cómo podría terminar El Eternauta

El actor contó cómo vive la llegada de Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, y reveló que el final de la serie de Netflix podría llegar con una tercera temporada breve o una película. Además, habló de su próximo estreno junto a Diego Peretti.

Hoy 23:04

Ricardo Darín atraviesa una etapa de especial felicidad desde la llegada de su primer nieto, Dante, fruto de la relación entre Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó. En una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, el actor compartió detalles de su experiencia como abuelo y también adelantó novedades sobre el futuro de El Eternauta, la exitosa producción de Netflix que protagoniza.

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Al hablar sobre el bebé, que nació en febrero en Barcelona, Darín se mostró emocionado y destacó la tranquilidad de su nieto. “Estoy enloquecido”, expresó al describir el vínculo que construyó con Dante y la alegría que vive junto a su familia.

El actor también reconoció que la distancia entre Argentina y España representa una dificultad para acompañar de cerca el crecimiento del pequeño. Por ese motivo, junto a su esposa, Florencia Bas, organiza sus viajes de acuerdo con sus compromisos laborales para compartir todo el tiempo posible con su nieto.

Darín explicó que esta etapa del desarrollo de los chicos es especialmente importante y que tanto él como su esposa procuran estar presentes siempre que sus agendas se lo permiten. Además, se refirió a una fotografía que compartió su hijo en redes sociales, en la que aparece sosteniendo al bebé en brazos, y aseguró que esa imagen refleja la conexión entre ambos.

El futuro de El Eternauta: una tercera temporada o una película

Durante la misma entrevista, Ricardo Darín se refirió al futuro de El Eternauta, la serie de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld que generó una gran repercusión desde el estreno de su primera temporada.

El actor adelantó que la continuación profundizará en los conflictos humanos y existenciales de los sobrevivientes. También reveló que existen distintas alternativas para cerrar la historia, entre ellas una tercera temporada más breve o una película.

“Hay pensado una tercera corta temporada para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película”, comentó Darín.

Aunque todavía no se confirmó cuál será el formato definitivo, el intérprete señaló que el equipo de producción trabaja con la intención de mantener el nivel alcanzado en la primera entrega y responder a las expectativas del público.

Darín destacó especialmente el trabajo del director Bruno Stagnaro, de la productora K&S y de Netflix, y recordó la experiencia de presentar el primer episodio en una pantalla de cine. También expresó su deseo de repetir esa experiencia con los próximos capítulos de la historia.

La posibilidad de que el desenlace llegue a través de una película abre una alternativa para trasladar el universo de El Eternauta a la pantalla grande, aunque por ahora no se anunció una decisión definitiva sobre ese proyecto.

El estreno de Lo dejamos acá junto a Diego Peretti

Otro de los temas abordados por el actor fue Lo dejamos acá, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y en la que también participa como productor. El estreno está previsto para el 16 de octubre en Netflix.

Darín elogió el trabajo de su compañero y adelantó que la historia propone una trama que mantiene el interés del espectador hasta un desenlace con una sorpresa. En la película interpreta a un profesional de la psicología que se aparta de los métodos tradicionales de su disciplina, una decisión que tiene consecuencias para el desarrollo de la historia.

Durante la conversación, también reflexionó sobre el lugar que ocupan las plataformas de streaming en la industria audiovisual. Si bien reconoció su aporte a la producción y difusión de contenidos, remarcó la importancia de recuperar la experiencia de compartir una película en una sala de cine.

Para el actor, la posibilidad de reunir al público en un mismo espacio forma parte de una experiencia colectiva que no puede reemplazarse por completo con el consumo individual desde el hogar.

Teatro y nuevos proyectos

Además de sus compromisos cinematográficos y audiovisuales, Darín continúa con la gira teatral de Escenas de la vida conyugal, que protagoniza junto a Andrea Pietra.

El espectáculo tiene previstas nuevas funciones en Rosario y Córdoba, después de presentaciones en Buenos Aires y Madrid durante este año.

Entre el teatro, el cine y sus proyectos para la televisión, el actor procura organizar sus compromisos profesionales sin dejar de lado su nueva etapa familiar. La llegada de Dante se convirtió así en uno de los grandes motivos de alegría para Darín, mientras que sus próximos trabajos mantienen la expectativa de sus seguidores tanto en las salas como en las plataformas digitales.