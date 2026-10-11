Pueblos originarios convocan a una actividad frente a la casa de Cristina Kirchner en rechazo al “Día de la Raza”

Las organizaciones realizarán este lunes, desde las 15, una jornada cultural en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá un mural en vivo, una ceremonia ancestral, música y danzas, en defensa de la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Hoy 23:12

Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron a una concentración para este lunes frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires, para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y expresar su rechazo al uso de la denominación “Día de la Raza” por parte del Gobierno nacional.

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La actividad comenzará a las 15 en San José 1111 y contará con distintas expresiones artísticas y culturales. Entre ellas, se anunciaron la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a Cristina Kirchner, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones convocantes señalaron que el encuentro busca reafirmar su compromiso con la justicia, la libertad y la integración de los pueblos de América Latina.

“Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos”, expresaron.

Además, reivindicaron el cambio de denominación dispuesto en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Gobierno nacional reemplazó el nombre de Día de la Raza por el de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El debate por el nombre del feriado del 12 de octubre

La convocatoria se produce en medio de la discusión generada por la denominación utilizada en el calendario oficial de feriados de 2026, que volvió a identificar la fecha como Día de la Raza.

El cambio de nombre original se realizó mediante el Decreto 1584/2010, con el propósito de promover una mirada centrada en la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios, en lugar de una interpretación vinculada exclusivamente con la llegada de los europeos a América.

Sin embargo, la Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, mantiene la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural dentro del listado de feriados nacionales. Por eso, el uso del nombre Día de la Raza en el calendario estatal convive con la denominación que continúa figurando en la legislación vigente consultada.

Para las organizaciones indígenas, la discusión trasciende una cuestión de nomenclatura y se vincula con la forma en que se interpreta la historia de América, el proceso de colonización y el reconocimiento de las comunidades originarias.

En ese sentido, los convocantes también expresaron su rechazo a la extranjerización de los territorios y a lo que consideran persecuciones contra los pueblos indígenas.

“Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘no’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos originarios”, manifestaron.

La jornada buscará reunir expresiones culturales y reivindicaciones históricas en una fecha que vuelve a generar debate en la Argentina por su significado y por las distintas denominaciones utilizadas para identificarla.