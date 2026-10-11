Muralla norte: La Policía da un gran golpe al contrabando al secuestrar más de una tonelada de hojas de coca

Durante los operativos fueron secuestradas dos camionetas y varios teléfonos celulares. Tres personas quedaron vinculadas a la causa, por disposición de la Justicia Federal.

Hoy 00:11

Un control preventivo realizado durante la siesta sobre la Ruta Provincial N.º 4 derivó en un importante secuestro de hojas de coca. El nerviosismo del conductor de una camioneta despertó las sospechas de los efectivos de Muralla Norte, que al inspeccionar el vehículo descubrieron un importante cargamento. Minutos después, una segunda camioneta fue interceptada con más mercadería. Entre ambos procedimientos, se incautaron más de 1,4 toneladas de hojas de coca y tres personas quedaron vinculadas a la causa.

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El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial N.º 4, en el tramo comprendido entre San José del Boquerón y Santo Domingo, donde efectivos de la Base Operativa N.º 1 «El Mojón» realizaban tareas de control vehicular y prevención.

Durante uno de los controles, los funcionarios detectaron una camioneta Volkswagen Amarok cuyo conductor evidenció un marcado estado de nerviosismo al advertir la presencia policial. Esta situación despertó las sospechas de los efectivos, quienes decidieron realizar una inspección exhaustiva del rodado.

Al revisar el vehículo, los policías encontraron una importante cantidad de bultos que contenían hojas de coca. En la camioneta viajaba una pareja de 22 y 37 años, ambos domiciliados en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy. Tras la requisa, se contabilizaron 30 bultos con un peso total de 676,960 kilogramos.

Mientras se llevaban adelante las actuaciones de rigor, los efectivos observaron el paso de una segunda camioneta que circulaba por la misma ruta a gran velocidad. Ante las sospechas de que podría estar vinculada al transporte de mercadería, se inició un seguimiento controlado que culminó en el paraje Saladillo.

En ese lugar fue interceptada una Toyota Hilux conducida por un hombre de 40 años, domiciliado en la localidad de Pichanal, provincia de Salta. Durante la inspección del rodado, los uniformados hallaron otros 32 bultos de hojas de coca, con un peso total de 735,530 kilogramos.

El cargamento secuestrado superó la tonelada

Como resultado de ambos procedimientos, la Policía secuestró un total de 62 bultos con hojas de coca, además de las dos camionetas utilizadas para el transporte de la mercadería y varios teléfonos celulares de interés para la investigación.

Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el secuestro de la carga y de los vehículos involucrados, mientras que las tres personas quedaron vinculadas a la causa y supeditadas a las actuaciones correspondientes.

El procedimiento representa un importante golpe al contrabando y se enmarca en los controles preventivos que Muralla Norte despliega de manera permanente en los corredores viales del norte provincial.