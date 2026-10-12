Flávio Bolsonaro suma apoyos en San Pablo y acelera su campaña para el balotaje contra Lula

El senador se reunió con el gobernador Tarcísio de Freitas, el alcalde Ricardo Nunes y dirigentes municipales para fortalecer su candidatura de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Hoy 00:25

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro intensificó este domingo sus actividades políticas en el estado de San Pablo, donde mantuvo encuentros con referentes del oficialismo local y dirigentes municipales para consolidar apoyos de cara al balotaje del 25 de octubre. El senador del Partido Liberal se reunió con el gobernador Tarcísio de Freitas, el alcalde de la capital paulista, Ricardo Nunes, y representantes de distintos municipios del área metropolitana.

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La estrategia del dirigente conservador apunta a ampliar su caudal electoral en la región más poblada de Brasil y fortalecer los respaldos obtenidos en la primera vuelta del 4 de octubre. Durante las reuniones, Bolsonaro buscó coordinar acciones con alcaldes y concejales para identificar distritos en los que pueda sumar votos en las dos semanas que restan para la definición presidencial.

El área metropolitana de San Pablo comprende 39 municipios, entre ellos Guarulhos, Osasco, Cotia y São Bernardo do Campo. En ese territorio, el candidato pretende aprovechar el respaldo de dirigentes locales para reforzar su presencia política y movilizar a sus votantes.

“Quiero estar muy cerca de cada uno de ustedes, alcaldes. Así es como vamos a construir un Brasil verdaderamente mejor, porque los recursos federales llegarán a la base”, afirmó Flávio Bolsonaro durante uno de los encuentros. Además, prometió incrementar los fondos destinados a los municipios para combatir la delincuencia en caso de llegar a la presidencia.

Por su parte, Tarcísio de Freitas pidió a los aliados políticos intensificar la movilización durante los días previos a la segunda vuelta y advirtió que el resultado todavía no está definido. El gobernador es uno de los principales respaldos de la candidatura de Bolsonaro y participa activamente de la campaña.

Lula respondió con una movilización en la Avenida Paulista

Mientras Flávio Bolsonaro buscaba fortalecer sus apoyos institucionales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó una concentración en la Avenida Paulista, en San Pablo, para impulsar su candidatura a la reelección.

Durante el acto, el mandatario puso el foco en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los electores, y defendió una mayor participación del Gobierno federal en la lucha contra el delito.

“Para la clase trabajadora, para la comunidad, para el territorio, protección; para los delincuentes, la cárcel”, sostuvo Lula ante los periodistas antes de dirigirse a los asistentes.

El presidente también convocó a los jóvenes y a los adultos mayores a participar de la segunda vuelta. Su estrategia busca atraer especialmente a los ciudadanos que no concurrieron a votar en la primera instancia, entre quienes se encuentran los mayores de 70 años, para los que el sufragio es optativo en Brasil.

Durante la movilización, Lula defendió la continuidad de sus políticas y llamó a sus seguidores a sostener el apoyo electoral para el próximo 25 de octubre.

La abstención, un factor clave para la segunda vuelta

Los resultados de la primera vuelta dejaron a Flávio Bolsonaro al frente con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,25 millones de sufragios.

Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar el balotaje, por lo que ambos candidatos deberán disputar la presidencia en una segunda instancia.

Otro dato que preocupa a las campañas es la abstención. En los comicios del 4 de octubre, 33,4 millones de brasileños no fueron a votar, lo que representó el 21,08% del padrón y marcó el nivel más alto de ausentismo en una primera vuelta presidencial desde 1998.

Esa cifra convierte a los electores que no participaron en un sector relevante para la definición. Tanto el senador como el actual mandatario necesitan fortalecer la movilización territorial y convencer a quienes se abstuvieron de acudir a las urnas.

En San Pablo, Bolsonaro también cuenta con el respaldo del gobernador De Freitas, quien se impuso en la primera vuelta de la elección estatal y evitó una segunda instancia. El apoyo del mandatario provincial y del alcalde Ricardo Nunes representa un activo para la campaña del senador en uno de los distritos electorales más importantes del país.

La derecha prepara otra movilización antes del balotaje

De cara al tramo final de la campaña, los sectores que respaldan a Flávio Bolsonaro preparan una nueva concentración en la Avenida Paulista para el domingo 18 de octubre. Está prevista la participación del candidato, De Freitas, Nunes y el diputado federal Nikolas Ferreira, entre otros dirigentes.

El objetivo será reforzar la presencia de la derecha en las calles y movilizar a sus seguidores antes de la jornada electoral. Nunes rechazó que la convocatoria esté planteada como una competencia directa con el acto encabezado por Lula.

Con menos de dos semanas por delante, la disputa presidencial brasileña entra en una etapa decisiva. Flávio Bolsonaro apuesta a consolidar el respaldo de los gobernadores y los gobiernos municipales, mientras que Lula busca ampliar la participación electoral y captar los votos de quienes no concurrieron a la primera vuelta.