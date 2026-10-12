Trágico accidente en Tucumán deja dos policías fallecidos en Dr. Benjamín Paz

Un choque fatal en Dr. Benjamín Paz, Tucumán, resultó en la muerte de dos policías y dejó a una agente en estado crítico en el Hospital Padilla.

Hoy 01:16

Un trágico accidente vial tuvo lugar en la mañana del domingo en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1351, en la localidad de Dr. Benjamín Paz, Tucumán. A las 07:30, una camioneta Peugeot Partner que transportaba a cuatro efectivos de la Policía de Tucumán colisionó violentamente con un camión Iveco con acoplado. Este siniestro ha conmocionado a la comunidad local, dado que resultó en la muerte de dos policías y dejó a otros dos heridos.

El primer fallecido fue el conductor de la camioneta, el Cabo Nicolás Alfredo Araoz, quien pertenecía a la Dirección del Sistema 911. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, se confirmó su deceso en el lugar del accidente. El impacto fue tan severo que también causó la muerte de otro efectivo, el PTP Ulises Gabriel Acosta, de 23 años, quien fue declarado muerto en el Hospital de Trancas tras ser trasladado con urgencia.

Los otros dos ocupantes de la camioneta, ambas mujeres, fueron llevadas al Hospital Padilla donde están recibiendo atención médica. La gravedad de sus heridas se está evaluando por parte del personal médico, que ha estado trabajando incansablemente para estabilizarlas. Este siniestro ha resaltado la peligrosidad de las rutas locales y la necesidad de mayor seguridad vial.

En el lugar del accidente, trabajaron equipos de Criminalística Norte y la Sanidad Policial. Las investigaciones iniciales han sido asignadas a la Unidad Fiscal de Homicidios de Turno, liderada por la Dra. Natalia Fernández. Esta unidad está evaluando las circunstancias que llevaron a la colisión, que aún no han sido aclaradas.

La fiscalía ha decidido, de manera preliminar, no adoptar medidas privativas de la libertad contra el conductor del camión, quien resultó ileso en el accidente. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en este trágico suceso.

Este accidente no solo ha causado una pérdida irreparable para la familia de los policías, sino que también ha generado un profundo impacto en la comunidad de Tucumán. La Policía de Tucumán ha expresado sus condolencias y se ha comprometido a colaborar con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.