MasterChef Celebrity: Paula Trapani fue eliminada tras presentar un risotto con calamares poco cocidos

La periodista quedó fuera del certamen después de un desafío de 60 minutos que puso a prueba a los participantes con arroz y calamares. El jurado cuestionó la cocción de su plato y decidió que debía abandonar las cocinas.

Hoy 01:22

Paula Trapani se convirtió en la segunda eliminada de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe. La periodista no logró convencer al jurado con su risotto rojo con calamares y quedó fuera de la competencia tras una definición frente al actor Mike Amigorena.

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La gala de eliminación de este domingo presentó un desafío que exigió precisión y técnica: los participantes tuvieron 60 minutos para preparar un plato con arroz y calamares, sin posibilidad de acudir al mercado. Los ingredientes principales estaban ocultos bajo dos campanas y fueron revelados al comienzo de la prueba por los integrantes del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Antes de que comenzara el tiempo de cocción, Betular realizó una demostración sobre cómo abrir y limpiar los calamares, una tarea que representó una dificultad adicional para algunos concursantes.

El plato que dejó a Paula Trapani fuera de competencia

La periodista presentó un risotto rojo acompañado de calamares cortados en piezas grandes, una alternativa diferente de los tradicionales anillos de este molusco. Sin embargo, la preparación recibió críticas por la falta de cocción de sus ingredientes.

“Faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar”, le señaló Betular durante la devolución. Martitegui también cuestionó el resultado y comparó la preparación con un producto que había pasado directamente del mar a la mesa.

La textura del calamar fue uno de los aspectos más cuestionados por los chefs, que coincidieron en que la cocción no había sido suficiente.

La definición quedó entre Trapani y Mike Amigorena, quien también recibió observaciones sobre su plato. Los jurados señalaron problemas en su preparación, aunque Betular destacó algunos aspectos positivos y manifestó que había quedado fascinado con el resultado.

Finalmente, el actor consiguió continuar en el certamen, mientras que la periodista debió abandonar las cocinas. Antes de conocerse la decisión, también habían pasado por la instancia decisiva el periodista deportivo Pablo Giralt y el músico Hernán “Mala Fama” Coronel, quienes lograron seguir en carrera.

La despedida de la periodista

Tras escuchar el veredicto, Paula Trapani expresó su sorpresa y reconoció que esperaba continuar en la competencia.

“Esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, manifestó al despedirse del programa.

La periodista también reconoció que no había advertido la textura del calamar al probar su preparación. Mientras tanto, Betular intentó contenerla y destacó que una mala jornada puede definir la continuidad de cualquier participante en un certamen de estas características.

El jurado le recomendó valorar la experiencia y los aprendizajes obtenidos durante su paso por el programa, además de expresarle sus deseos de volver a verla en una eventual instancia de revancha.

Entre abrazos y aplausos de sus compañeros, Trapani dejó su delantal sobre la mesada y se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity.

De esta manera, la periodista se convirtió en la segunda eliminada de la temporada, luego de la salida de Pachu Peña en la primera gala. La competencia continuará con los participantes que lograron superar el desafío de arroz y calamares.