Detenido un hombre por narcotráfico tras persecución en Salta

Un operativo policial en Salta culminó con la detención de un hombre de 35 años vinculado al narcotráfico tras una intensa persecución en el barrio Siglo XXI.

Hoy 01:20

Un reciente operativo policial en Salta ha resultado en la detención de un hombre de 35 años, vinculado al narcotráfico, tras una persecución que comenzó en la noche del sábado. Según informaciones de Agenda Salta, el incidente se desarrolló cuando efectivos de la policía detectaron un Volkswagen Vento azul en la avenida Discépolo.

El conductor del vehículo, al percatarse de la presencia de las autoridades, aceleró en un intento de evadir a la policía, generando múltiples situaciones de riesgo para los transeúntes. A pesar de sus esfuerzos por escapar, el hombre finalmente detuvo su marcha en la manzana 359 A del barrio Siglo XXI e intentó ingresar a una vivienda, lo que complicó aún más su situación.

Al intentar resistirse a la autoridad, el sospechoso agredió a los policías con golpes de puño y patadas. Sin embargo, la llegada de un segundo móvil policial permitió a los agentes controlar la situación y proceder con la detención del individuo. Durante el procedimiento, también se registró un momento de tensión cuando los familiares del detenido intentaron interferir en la operación policial, lo que añadió un nivel adicional de complejidad al caso.

El hombre, identificado como Facundo I. A., fue posteriormente investigado a través de los sistemas policiales, los cuales revelaron que contaba con medidas restrictivas desde 2024 relacionadas con una causa federal por violación a la Ley 23.737, que regula el tráfico de estupefacientes. Esta información es crucial, dado que el delito de narcotráfico conlleva serias penas en el sistema judicial argentino.

El informe policial también indicó que el detenido tenía una condena de cuatro años de prisión por actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. En una declaración, Facundo mencionó que actualmente se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa federal relacionada con el narcotráfico.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el episodio y determinar las medidas judiciales que se puedan aplicar en este caso. La lucha contra el narcotráfico en Argentina sigue siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad, quienes constantemente llevan a cabo operativos para desarticular redes de tráfico de drogas.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de reforzar los esfuerzos policiales en la región, así como la importancia de la colaboración comunitaria para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad pública en Salta y otras provincias argentinas.