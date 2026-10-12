Trágico alud en Chile: murieron dos trabajadores que quedaron atrapados en una mina

Sucedió tras una avalancha de nieve y barro ocurrida en la mina División El Teniente, que opera la empresa estatal Codelco. El episodio ocurrió "producto de las condiciones climáticas que afectan a la zona central del país" trasandino.

Hoy 04:46

Dos trabajadores murieron y uno fue rescatado con vida tras una avalancha de nieve y barro ocurrida en la mina División El Teniente, en la región chilena de de O’Higgins. La información fue confirmada por la empresa minera estatal Codelco, donde se desempeñaban las víctimas.

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El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 14 en el sector de la mina a cielo abierto, producto de las condiciones climáticas que afectan a la zona central del país.

En esas circunstancias, los hombres recorrían en una camioneta un camino dentro del perímetro de la mina El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo ubicado 100 km al sur de Santiago.

A través de un comunicado, la Corporación Nacional del Cobre precisó que "pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de dos trabajadores que permanecían desaparecidos tras la avalancha". En tanto, un tercero había sido rescatado con vida en horas de la tarde.

“En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida”, agregó la compañía en el texto.

Hasta el lugar, precisó BioBio Chile, fueron integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público para llevar a cabo las actuaciones correspondientes y esclarecer lo sucedido.

Además, detallaron que los trabajadores formaban parte de la empresa subcontratista San Lorenzo, “que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo".

El accidente sucede tres días después del aluvión que afectó a la capital chilena y a zonas aledañas, luego de las intensas lluvias que se registraron en un breve lapso. Ese día, el agua y el barro arrastraron autos, vehículos de transporte público e incluso árboles que recorrieron la traza urbana.

La Región Metropolitana fue el epicentro del fenómeno y las comunas que la componen quedaron bajo alerta roja del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). El presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe la comuna de Las Condes, la más perjudicada.