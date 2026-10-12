Un incendio destruyó Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

El fuego provocó el colapso parcial de la estructura metálica del lugar, situado en la capital francesa. El espacio, que quedó "totalmente destruido", fue declarado monumento histórico.

Hoy 04:54

Un incendio destruyó este lunes a la madrugada el mercado cubierto de los Enfants Rouges, el más antiguo de París. Si bien el fuego provocó el colapso parcial de su estructura metálica, las llamas quedaron bajo control y no se registraron heridos, según informaron las autoridades.

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"El mercado ha quedado completamente destruido, no queda nada de la zona cubierta", declaró el teniente coronel de los bomberos Pierre de Bouvier, según consignó el diario Le Parisien.

El incendio se desató en las primeras horas de este 12 de octubre en el espacio situado en el distrito III de la capital francesa y, como consecuencia, la estructura metálica del recinto se derrumbó parcialmente hacia el interior. Sin embargo, las autoridades precisaron que los equipos de emergencia lograron contener el episodio dentro del mercado.

En este sentido, el alcalde de París Centro, Ariel Weil, afirmó que se había evitado que las llamas se propagaran a las casas y edificios cercanos. En tanto, aclararon que se desconocen las causas que derivaron en este incidente.

"El mercado de los niños rojos, lamentablemente devastado por las llamas temprano esta mañana. Incendio controlado, pero el mercado totalmente destruido. Eviten el sector de la rue de Bretagne", sostuvo el funcionario parisino.

En este contexto, los bomberos comenzaron un minucioso proceso para asegurar la zona afectada. De acuerdo con el sitio BMF, el equipo evaluará "cada centímetro cuadrado del mercado para garantizar que no exista ningún riesgo de incendio, abriendo todos los puestos y tiendas". Se prevé que estas tareas se extiendan durante varias horas.

En el operativo participan unos 50 vehículos y más de 150 bomberos. Además, el laboratorio central de la Prefectura de Policía de París llegó al lugar para hacer las pericias y determinar la causa del incendio.

Fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, los Enfants Rouges es el mercado de alimentación cubierto más antiguo de París y está protegido como monumento histórico desde 1982.

Su nombre hace referencia a los niños huérfanos alojados en un hospital cercano fundado en el siglo XVI, cuyos uniformes rojos dieron origen a la denominación del lugar.