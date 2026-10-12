Atraparon en Australia a un sujeto acusado de estafas con criptomonedas en Salta

Nicolás Mendioroz Jucosa será trasladado al país el próximo jueves y quedará a disposición de la justicia. Los denunciantes dieron una intensa pelea hasta lograr que se pidiera su captura internacional.

Hoy 05:10

Luego de varios años fuera del país, un argentino de 37 años acusado por presuntas estafas vinculadas con el mundo del bitcoin será extraditado a Salta desde Australia, adonde lo localizaron tras una intensa búsqueda internacional.

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El protagonista de la historia se llama Nicolás Mendioroz Jucosa, quien será trasladado al país el próximo jueves y está señalado como el responsable de estafar a decenas de personas y desaparecer después sin dejar ningún tipo de rastro.

Según indica El Tribuno de Salta, en medio del reclamo de los afectados, un grupo de abogados logró ubicar al prófugo en el país de Oceanía y pidió su extradición a suelo salteño.

En esa línea, uno de los damnificados le dijo a ese mismo medio de comunicación que desde hace años estaban detrás de este hombre. Mencionó que "en 2021 se alzó con más de 170.000 dólares que supuestamente administraba en inversiones con bitcoins".

Los denunciantes aseguran que el dinero que entregaron para las supuestas inversiones no fue recuperado y que el acusado estuvo fuera del país durante años sin responder a los requerimientos judiciales.

En tanto, tras las actuaciones realizadas, trascendió que personal de Interpol va a recibir de las autoridades australianas al detenido y deberán conducirlo en esa condición hasta la capital salteña.

Mendioroz, licenciado en Administración de Empresas según detalla en la red social LinkedIn, se fue de Salta hace ya cuatro años, previo a la audiencia donde lo imputarían por "los delitos de estafa y administración fraudulenta". En esa ocasión, circuló la versión de que se había llevado "cientos de miles de dólares sin dejar rastros" y que permaneció en la clandestinidad durante varios años.

Luego se supo que el sospechoso continuó actuando de la misma manera mientras estuvo fuera del país: cometió delitos en el exterior y fue así como dieron con él en territorio australiano. Debido a la existencia de un pedido de captura nacional e internacional acordaron que la extradición sería hacia la jurisdicción desde donde se había hecho la solicitud en cuestión.

Mientras avanzaba el proceso de extradición, abogados defensores del foro local solicitaron a los jueces del caso que el hombre no sea trasladado como detenido, sino que pudiera llegar y se entregue voluntariamente a la justicia.

En ese contexto, su familia ofreció una propiedad como garantía, a fin de respaldar el pedido. No obstante, rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas dispuestas por la Justicia.