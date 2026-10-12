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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2026 | 15º
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EN VIVO | Olímpico busca su primera victoria en la Liga Nacional en un exigente duelo ante Boca

El Negro recibirá este lunes al Xeneize en el Vicente Rosales, desde las 22, con la necesidad de recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

Hoy 23:18

Olímpico de La Banda afrontará esta noche, desde las 22, un exigente compromiso ante Boca Juniors en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto bandeño buscará conseguir su primera victoria de la temporada, aunque llegará condicionado por las lesiones que afectan a su plantel.

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TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet
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