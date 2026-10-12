Olímpico busca su primera victoria en la Liga Nacional en un exigente duelo ante Boca

El Negro recibirá este lunes al Xeneize en el Vicente Rosales, desde las 22, con la necesidad de recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

Hoy 10:47

Olímpico de La Banda afrontará esta noche, desde las 22, un exigente compromiso ante Boca Juniors en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto bandeño buscará conseguir su primera victoria de la temporada, aunque llegará condicionado por las lesiones que afectan a su plantel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Leo Costa viene de sufrir dos derrotas en sus primeras presentaciones, frente a Platense de Vicente López y Atenas de Córdoba, por lo que intentará aprovechar la localía para cambiar el rumbo ante uno de los protagonistas de la competencia.

Del otro lado estará Boca Juniors, que llegará a La Banda después de caer en un partidazo frente a Quimsa, en Santiago del Estero. El Xeneize buscará recuperarse, mientras que el Negro intentará hacerse fuerte ante su gente.

Dos bajas importantes

Las lesiones se convirtieron en uno de los principales inconvenientes para el conjunto bandeño desde la pretemporada, afectando tanto la preparación como las alternativas disponibles para el cuerpo técnico.

Para este encuentro, Olímpico no podrá contar con Andrew Corum ni Agustín Vergara, dos ausencias que obligarán a Leo Costa a buscar variantes para afrontar un compromiso de máxima exigencia.

Pese a este panorama, el Negro intentará elevar su rendimiento colectivo y mostrar una mejor versión respecto de sus dos primeras presentaciones.

"La clave va a estar en la defensa"

En la previa del encuentro, Santino Romegialli analizó el desafío que representa enfrentar a Boca y reconoció que el equipo deberá mejorar considerablemente para quedarse con el triunfo.

"Va a ser un partido duro, sobre todo porque venimos de dos derrotas. Nos preparamos de la mejor manera para afrontarlo, imponer nuestro juego y tratar de llevarnos la victoria", expresó el ala pívot.

Además, remarcó que el aspecto defensivo será fundamental para frenar el potencial ofensivo del conjunto xeneize.

"Sin duda, la clave va a estar en la defensa. Tenemos que concentrarnos en defender a varios de sus jugadores. Si logramos hacer un buen trabajo atrás, después el ataque fluye. Ya se vio en los partidos anteriores que tenemos individualidades capaces de anotar", explicó.

Por último, Romegialli dejó en claro que Olímpico necesitará un esfuerzo adicional para revertir su presente.

"Vamos a tener que hacer un esfuerzo extra porque lo que hicimos en los dos primeros partidos no alcanzó. Pero creo que si nos enfocamos en nosotros mismos y, sobre todo, en la defensa, podemos sacar adelante el partido", concluyó.

El encuentro contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Lorenzo y Fabio Alanís, quienes estarán a cargo de impartir justicia en el Vicente Rosales.

De esta manera, Olímpico buscará cortar su racha negativa y conseguir su primer triunfo en la Liga Nacional, en un duelo que pondrá a prueba su capacidad de reacción ante un rival de jerarquía como Boca Juniors.