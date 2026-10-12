Central Argentino celebró sus 113 años con una multitudinaria fiesta en La Banda

El Albo vivió una noche inolvidable con la tradicional Vigilia del Año Nuevo Centralista. Hubo música en vivo, reconocimientos a deportistas destacados y un emocionante cierre con fuegos artificiales.

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El Club Atlético Central Argentino celebró a lo grande su 113° aniversario con una multitudinaria edición de la tradicional Vigilia del Año Nuevo Centralista, que reunió a cientos de hinchas, socios y familias de distintos barrios de La Banda para compartir una noche cargada de emociones, música y pasión por los colores del Albo.

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La celebración comenzó durante la noche del domingo 11 de octubre y se extendió hasta la medianoche, cuando la institución recibió un nuevo año de vida rodeada del cariño de su gente. El encuentro volvió a demostrar el fuerte sentido de pertenencia que une al club con la comunidad bandeña.

La fiesta contó con una importante propuesta artística que mantuvo el entusiasmo del público durante toda la velada. Bajo la conducción de Yuli Díaz, el escenario recibió las actuaciones de Pablo Ferreyra, Cali y la Huella Bandeña y Suena Cumbia, quienes hicieron cantar y bailar a los presentes.

Una noche de homenajes

Uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó con la entrega de reconocimientos a deportistas y representantes de las distintas disciplinas que forman parte de la institución.

En ese marco, se destacó especialmente a las campeonas de básquet femenino, por sus logros deportivos y su compromiso con los colores del club.

También recibió un homenaje Carlos Gómez, campeón mundial de K1 Profesional, quien fue reconocido por su destacada trayectoria y por representar al deporte bandeño en el ámbito internacional.

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue el plantel superior de fútbol junto a su cuerpo técnico, que recibió el reconocimiento de los presentes tras consagrarse campeón del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los homenajes reflejaron el crecimiento deportivo de Central Argentino y el esfuerzo de quienes representan diariamente a la institución en las diferentes competencias.

Emoción y fuegos artificiales para recibir los 113 años

Con la llegada de la medianoche, la celebración alcanzó su momento más esperado. Entre cánticos, abrazos y muestras de afecto, los simpatizantes del Albo se unieron para entonar el tradicional feliz cumpleaños.

El presidente de la institución, José Gómez, acompañado por el intendente electo de La Banda, Yamil Abdala,encabezó el momento simbólico de apagar las velas de cumpleaños ante la emoción de los presentes.

La fiesta tuvo su cierre con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo bandeño, mientras los hinchas celebraban un nuevo aniversario de su querido club.

De esta manera, Central Argentino recibió sus 113 años de historia con una verdadera fiesta popular, reafirmando su identidad, su tradición deportiva y el profundo vínculo que mantiene con las familias de la Cuna de Poetas y Cantores.