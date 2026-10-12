Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia por su hijo Valentín Yankelevich

El hombre regresó al foco de las noticias a raíz del revelador testimonio de Valentín Yankelevich sobre el calvario que vivió con él durante su infancia.

Hoy 05:57

Valentín Yankelevich reveló que sufrió violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano, y causó conmoción.

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En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el piloto del TC2000, de 23 años, reveló que tuvo una infancia muy dura: "Siento que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo".

"Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa", confesó.

"Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar, pero las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, y decirme 'tomá, comé'", enumeró sobre los actos de violencia que padeció.

Valentín contó que el maltrato y la denigración por parte de su progenitor era habitual, y por cualquier cosa. "Mucho de ese daño psicológico a veces hiere más adentro que un golpe", reflexionó.

Además, aclaró que no le dice "papá" a Darío "porque él no cumplió ese rol". En aquel momento, Valentín y sus hermanos hablaron de lo que les pasaba con sus abuelos paternos, pero no le creyeron.

Ante esto, recurrieron a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien sí los escuchó y los sacó del infierno: "Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó".

El productor se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y luchó por la tenencia de sus nietos: "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre porque si vos me preguntás a mí fue como perderlo... yo no tenía padre".

"Nos dio lo único que necesitábamos que era amor. Amor y contención. Nada más. Eso es lo que nos dio mi abuelo. Y ahí mis ganas de vivir volvieron. Mis ganas de sentir que tenía una vida por delante. Pensar que yo venía de no querer vivir a empezar a soñar. Eso me dio mi abuelo, la vida. Mi abuelo me dio la vida", se sinceró.

En otra parte de la nota, Valentín Yankelevich reconoció que pensó en la muerte como opción para dejar de sufrir: "Se volvió muy oscuro. Llegó un momento que realmente no tenía ganas de vivir, tuve muchos pensamientos con la muerte. Hasta decía 'voy con mi mamá, voy a estar mejor que acá'. No tiene sentido seguir así. Creo que ahí fue un poco el quiebre donde ya tuvimos que tomar la decisión de irnos porque realmente eso estaba muy cerca".

La situación finalmente llegó a manos de la Justicia, quien resolvió otorgarle la tenencia de los menores a su abuelo Gustavo, algo que molestó a Darío Giordano: "Una de las cosas que agravó más este proceso que fue la victimización. Empezar a decir que él nunca había hecho nada, que nunca nos había tocado un pelo".

Valentín se apoyó mucho en su hermano, Franco Yankelevich, y junto comenzaron una nueva vida. Por otro lado, el joven de 23 años se refirió al vínculo con su hermana Azul, quien hoy vive en Estados Unidos: "Al día de hoy tenemos el mejor vínculo. Hasta te diría que mejor que capaz que hermanos que viven toda su vida juntos. Pero fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio cuando ella era muy chiquita sentía que la habíamos dejado sola digamos. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular".

A los 18 años, Valentín Yankelevich hizo los trámites correspondientes y cambió su apellido: "Del día uno quería cambiarme el apellido. Me hacía mal. Y también quería devolverle un poco a mi mamá todo el amor que me había dado y tenerla más presente y decidí cambiarme el apellido. Y fue una gran decisión también en honor a mi abuelo, mi verdadero padre".

¿Quién es Darío Giordano?

Darío Giordano siempre mantuvo un bajo perfil en cuanto a lo mediático y trabajó en el detrás de escena de producciones televisivas.

Estuvo a cargo de ficciones como Provócame y Kachorra, pero su nombre cobró popularidad a raíz de su matrimonio con Romina Yan.

Darío Giordano y Romina Yan se casaron en 1998 y tuvieron tres hijos: Franco (26), Valentín (23) y Azul (20).

Tras la muerte de la actriz el 28 de septiembre de 2010, el productor quedó a cargo de sus hijos y nuevamente pasó al anonimato.

En 2014, Giordano se casó en secreto con "Porota" Miren Algañarás después de dos años de relación y tuvo con ella un hijo.

Pese a que fueron escasas las veces que dio una nota o apareció públicamente en los medios de comunicación, en 2018 Darío Giordano presenció el homenaje a Romina Yan organizado por Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Por aquel entonces dialogó con el programa Hay que ver y recordó a la madre de sus hijos: "Siempre es hermoso recordarla y ahora más que con este homenaje que es maravilloso para nosotros".

"Era una persona maravillosa que unía, que era todo amor, y eso estará siempre conmigo y con todos", agregó.

Cuando le consultaron cómo lo vivían sus hijos, expresó: "Es entender también esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo. Verlos también a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizante".

"Romina transmitía con el corazón, real, y entonces yo creo que esa conexión es la que hace esto, que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros, entonces me parece que eso es lo que no se termina nunca", manifestó Darío Giordano.