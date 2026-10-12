EN VIVO | Gimnasia de Mendoza y Newells se enfrentan en un duelo clave por los puestos de playoffs

El Lobo buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar, mientras que la Lepra intentará extender su invicto.

Hoy 17:48

Gimnasia de Mendoza y Newell's Old Boys se enfrentarán este lunes, desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para afianzarse entre los ocho mejores y mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

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El conjunto mendocino intentará recuperarse después de una serie de resultados negativos que lo alejaron de los primeros puestos, mientras que la Lepra rosarina buscará prolongar su buen presente y dar un paso importante en la pelea por los octavos de final.

El equipo dirigido por Darío Franco atraviesa su momento más complicado del campeonato. En su última presentación sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Estudiantes de La Plata, resultado que profundizó una racha de tres encuentros consecutivos sin victorias.

Anteriormente, el Lobo había empatado 0-0 ante Deportivo Riestra y perdido 2-0 frente a Defensa y Justicia, por lo que apenas consiguió un punto de los últimos nueve en juego.

Este presente contrasta con su gran comienzo de torneo, cuando encadenó tres triunfos consecutivos ante Talleres, Gimnasia de La Plata e Independiente, resultados que lo posicionaron entre los protagonistas de la Zona A.

Actualmente, Gimnasia de Mendoza ocupa el séptimo lugar con 17 puntos y necesita volver a sumar de a tres para sostenerse en los puestos de clasificación.

Una de sus principales fortalezas es su rendimiento como local. En el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el conjunto mendocino permanece invicto, con tres victorias y dos empates en cinco presentaciones durante el campeonato.

Por su parte, Newell's, dirigido por Frank Darío Kudelka, llega en una situación más favorable desde lo futbolístico, aunque también necesita reencontrarse con la victoria.

El conjunto rosarino viene de empatar 0-0 frente a Lanús, luego de igualar 1-1 ante Vélez y conseguir un importante triunfo por 2-1 contra Platense.

Con estos resultados, la Lepra acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas, aunque la cantidad de empates le impidió acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Actualmente, Newell's se ubica sexto en la Zona A con 17 unidades, la misma cantidad que Gimnasia de Mendoza, Lanús e Independiente, aunque supera al conjunto mendocino por diferencia de gol.

Por eso, el enfrentamiento tendrá un valor especial para ambos equipos, ya que un triunfo podría resultar determinante para consolidarse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Gimnasia de Mendoza vs. Newell's: hora, TV y árbitros

El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 contará con los siguientes detalles:

Día: lunes 12 de octubre.

Horario: 18.30.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie, Mendoza.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TNT Sports.

De esta manera, Gimnasia de Mendoza y Newell's protagonizarán un duelo directo por la clasificación a los octavos de final, en un tramo del campeonato en el que cada punto comienza a tener un peso decisivo.