Lanús recibe al invicto Vélez buscando acercarse a la cima del Torneo Clausura

El Granate buscará aprovechar su buen presente y hacerse fuerte en La Fortaleza ante un Fortín que todavía no perdió en el campeonato.

Hoy 06:36

Lanús y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes 12 de octubre, desde las 16, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que atraviesan un buen presente futbolístico y buscan consolidarse en la zona de clasificación a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3

El Granate intentará extender su racha positiva de resultados y acercarse a los primeros lugares de la tabla, mientras que el Fortín buscará defender su invicto en el campeonato y mantenerse a tiro de la cima de la Zona A.

Lanús quiere extender su buen momento y acercarse a los líderes

El equipo del sur bonaerense llega después de igualar 0-0 frente a Newell's en Rosario, un resultado que cortó una importante racha de tres victorias consecutivas.

Anteriormente, Lanús había derrotado 1-0 a Defensa y Justicia, goleado 3-0 a Deportivo Riestra como visitante y superado 2-1 a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza, resultados que le permitieron posicionarse entre los equipos más regulares de las últimas jornadas.

De esta manera, el Granate sumó diez de los últimos doce puntos en juego, una cosecha que refleja su crecimiento y que alimenta sus expectativas de protagonismo en la recta final de la fase regular.

Ahora, el conjunto de Lanús buscará aprovechar la localía para conseguir otra victoria que le permita recortar distancias con los primeros puestos y fortalecer sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

Vélez defiende su invicto y busca seguir prendido arriba

Por su parte, Vélez Sarsfield llega como uno de los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, con un registro destacado: todavía no conoce la derrota en el campeonato.

En su última presentación, el Fortín empató 2-2 frente a Platense en Liniers, en un encuentro en el que estuvo dos veces en ventaja gracias a un doblete de Ronaldo Martínez, pero no logró sostener la diferencia.

Previamente, el conjunto de Liniers había conseguido una victoria por 3-2 ante Tigre y un empate 1-1 frente a Newell's, por lo que acumula cinco de los últimos nueve puntos disputados.

Pese a los empates recientes, Vélez se mantiene a solo tres unidades de la cima de la Zona A, por lo que una victoria como visitante podría resultar fundamental para seguir peleando por el liderazgo.

El desafío del Fortín será mantener su condición de invicto frente a un rival que atraviesa uno de sus mejores momentos y que intentará imponer condiciones en su estadio.

Lanús vs. Vélez: horario, TV y árbitros del partido

El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se disputará este lunes en La Fortaleza, con los siguientes detalles:

Día: lunes 12 de octubre.

Horario: 16.

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Lucas Novelli.

TV: ESPN Premium.

De esta manera, Lanús y Vélez protagonizarán un enfrentamiento directo por los primeros puestos de la Zona A, con el Granate buscando extender su buen momento y el Fortín decidido a conservar su invicto para seguir en la pelea por el liderazgo del Torneo Clausura.