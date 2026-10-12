La oposición prepara una “semana caliente” en Diputados y pone en la mira las privatizaciones

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que trabajan para reunir el quórum y sesionar este jueves.

Hoy 06:52

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó una “semana caliente” en la Cámara de Diputados y aseguró que la oposición trabaja para avanzar este jueves con una sesión especial.

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Entre los principales temas que buscarán llevar al recinto se encuentran la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y el rechazo del DNU 70/2023 impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Estamos trabajando, tenemos expectativa”, sostuvo Martínez, quien se mostró optimista respecto de la posibilidad de alcanzar el quórum necesario para sesionar.

Discapacidad y endeudamiento familiar

Martínez cuestionó al Gobierno por la situación de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y afirmó que “el Gobierno está incumpliendo la ley”.

Según explicó, la intención de su espacio es dar un marco legal que permita a las personas con discapacidad y a los prestadores reclamar los recursos necesarios para sostener las prestaciones.

Otro de los puntos centrales de la agenda será el endeudamiento y la mora de las familias, una situación que el legislador calificó como preocupante.

En ese sentido, destacó que existe un dictamen trabajado junto con otros bloques opositores que apunta a generar herramientas para que las personas endeudadas puedan renegociar sus obligaciones en mejores condiciones.

El DNU 70/2023, otra vez en el centro del debate

La oposición también buscará avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, luego de que la Corte Suprema interviniera sobre el capítulo vinculado con la Ley de Tierras.

Martínez sostuvo que el temario previsto para la sesión es “muy potente” y remarcó que el debate excede la cuestión de las tierras.

Además, advirtió que el oficialismo podría intentar incorporar modificaciones vinculadas con ese tema dentro del proyecto de propiedad privada que ya cuenta con media sanción del Senado.

Críticas por las privatizaciones

En otro tramo de sus declaraciones, Martínez apuntó contra el proceso de privatizaciones y cuestionó la falta de información sobre las tasaciones realizadas.

“Nadie sabe cuál fue la tasación real”, afirmó, y sostuvo que integrantes de la comisión bicameral no tuvieron acceso a datos que, según planteó, deberían formar parte del análisis parlamentario.

El diputado indicó además que legisladores de su espacio realizaron presentaciones ante organismos de control y la Justicia.

“Estos procesos tienen que ser frenados inmediatamente por la Justicia”, reclamó.

La oposición buscará ahora reunir los respaldos necesarios para abrir la sesión prevista para este jueves y avanzar con una agenda que promete volver a tensionar la relación entre el Congreso y el Gobierno.