Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía 2026 por sus aportes a la estabilización macroeconómica

La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció a los economistas estadounidenses por desarrollar modelos que permitieron comprender mejor cómo las políticas fiscal y monetaria pueden amortiguar los ciclos económicos.

Hoy 07:08

El Premio Nobel de Economía 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por sus aportes a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

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Según explicó la Real Academia Sueca de Ciencias, los trabajos de ambos economistas permitieron desarrollar nuevos modelos capaces de analizar con mayor precisión cómo las políticas fiscal y monetaria pueden influir sobre los ciclos económicos.

“Sobre la base de estos modelos, medidas de política fiscal y monetaria bien sincronizadas pueden reducir los picos y valles de la economía”, señalaron al fundamentar la distinción.

Los estudios de Hall y Woodford fueron claves para consolidar los denominados modelos neokeynesianos, utilizados actualmente por bancos centrales y ministerios de Economía de distintos países.

Estos modelos permiten explicar y cuantificar cómo las decisiones de política económica pueden impactar sobre variables como la inflación, la actividad y el empleo.