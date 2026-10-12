“Te vendría bien un doctorcito amoroso”: denunciaron a un ginecólogo chaqueño por presuntos abusos y mala praxis

El profesional acumula siete denuncias presentadas por mujeres que lo acusan de presuntos abusos y prácticas médicas irregulares. La defensa negó los hechos.
Un ginecólogo de Resistencia, Chaco, acumula siete denuncias judiciales por presuntos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares, luego de que varias mujeres relataran situaciones que, según afirmaron, ocurrieron durante consultas y estudios ginecológicos.
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Se trata de Gustavo Osmar Kumiega. Seis de las denuncias fueron realizadas por pacientes y tramitan ante el Equipo Fiscal N° 2, mientras que una séptima presentación, vinculada con un supuesto abuso sexual ocurrido fuera del ámbito médico, es investigada por otra fiscalía.
Las denuncias fueron presentadas entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. De acuerdo con la defensa del profesional, hasta el momento no existe una imputación formal en su contra.
Los testimonios describen comentarios de contenido sexual, mensajes enviados posteriormente por redes sociales y cuestionamientos sobre la manera en que se habrían realizado determinadas prácticas ginecológicas.
Una de las denunciantes aseguró que durante una consulta el médico realizó comentarios sobre su vida sexual y que, durante una ecografía transvaginal, utilizó el transductor de una forma que consideró inapropiada.
Otra paciente denunció presuntas caricias durante un estudio y sostuvo que recibió expresiones sexuales explícitas por parte del profesional.
También se incorporaron denuncias de mujeres que afirmaron haber recibido mensajes y videos de contenido sexual a través de Instagram, además de comentarios relacionados con su cuerpo, peso o vida íntima.
Entre los mensajes atribuidos al ginecólogo que fueron incorporados a las presentaciones aparece la frase: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.
Otra mujer sostuvo que, luego de una consulta, el médico le habría dicho: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”. Todos estos episodios forman parte de los relatos de las denunciantes y deberán ser analizados por la Justicia.
La séptima presentación corresponde a una mujer que había mantenido un vínculo personal con el ginecólogo y actualmente reside fuera del país.
En su denuncia, acusó al profesional de un presunto abuso sexual con acceso carnal durante un encuentro privado y aseguró que manifestó que no quería mantener relaciones sexuales, pero que él habría continuado pese a su negativa.
Según su relato, luego del episodio el médico habría continuado contactándola a través de Instagram. La mujer aportó mensajes y fotografías que quedaron incorporados a la investigación.
El abogado Zacarías Issolo, defensor de Kumiega, rechazó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales y sostuvo que las seis presentaciones realizadas por pacientes están vinculadas principalmente con el trato del médico y la forma en que desarrolló las prácticas.
Además, aseguró que los procedimientos se realizaron dentro de los protocolos habituales y confirmó que presentó ante la Justicia las historias clínicas de las seis pacientes.
La defensa también sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen una detención y afirmó que el profesional se encuentra a disposición de las autoridades.
Las investigaciones continúan ahora bajo intervención de las fiscalías correspondientes, que deberán analizar los testimonios, las historias clínicas y el material digital aportado para determinar si existieron responsabilidades penales.