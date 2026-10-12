“Te vendría bien un doctorcito amoroso”: denunciaron a un ginecólogo chaqueño por presuntos abusos y mala praxis

El profesional acumula siete denuncias presentadas por mujeres que lo acusan de presuntos abusos y prácticas médicas irregulares. La defensa negó los hechos.

Hoy 07:30

Un ginecólogo de Resistencia, Chaco, acumula siete denuncias judiciales por presuntos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares, luego de que varias mujeres relataran situaciones que, según afirmaron, ocurrieron durante consultas y estudios ginecológicos.

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Se trata de Gustavo Osmar Kumiega. Seis de las denuncias fueron realizadas por pacientes y tramitan ante el Equipo Fiscal N° 2, mientras que una séptima presentación, vinculada con un supuesto abuso sexual ocurrido fuera del ámbito médico, es investigada por otra fiscalía.

Las denuncias fueron presentadas entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. De acuerdo con la defensa del profesional, hasta el momento no existe una imputación formal en su contra.

Qué denunciaron las pacientes

Los testimonios describen comentarios de contenido sexual, mensajes enviados posteriormente por redes sociales y cuestionamientos sobre la manera en que se habrían realizado determinadas prácticas ginecológicas.

Una de las denunciantes aseguró que durante una consulta el médico realizó comentarios sobre su vida sexual y que, durante una ecografía transvaginal, utilizó el transductor de una forma que consideró inapropiada.

Otra paciente denunció presuntas caricias durante un estudio y sostuvo que recibió expresiones sexuales explícitas por parte del profesional.

También se incorporaron denuncias de mujeres que afirmaron haber recibido mensajes y videos de contenido sexual a través de Instagram, además de comentarios relacionados con su cuerpo, peso o vida íntima.

Entre los mensajes atribuidos al ginecólogo que fueron incorporados a las presentaciones aparece la frase: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.

Otra mujer sostuvo que, luego de una consulta, el médico le habría dicho: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”. Todos estos episodios forman parte de los relatos de las denunciantes y deberán ser analizados por la Justicia.

Una séptima denuncia fuera del consultorio

La séptima presentación corresponde a una mujer que había mantenido un vínculo personal con el ginecólogo y actualmente reside fuera del país.

En su denuncia, acusó al profesional de un presunto abuso sexual con acceso carnal durante un encuentro privado y aseguró que manifestó que no quería mantener relaciones sexuales, pero que él habría continuado pese a su negativa.

Según su relato, luego del episodio el médico habría continuado contactándola a través de Instagram. La mujer aportó mensajes y fotografías que quedaron incorporados a la investigación.

La defensa negó delitos

El abogado Zacarías Issolo, defensor de Kumiega, rechazó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales y sostuvo que las seis presentaciones realizadas por pacientes están vinculadas principalmente con el trato del médico y la forma en que desarrolló las prácticas.

Además, aseguró que los procedimientos se realizaron dentro de los protocolos habituales y confirmó que presentó ante la Justicia las historias clínicas de las seis pacientes.

La defensa también sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen una detención y afirmó que el profesional se encuentra a disposición de las autoridades.

Las investigaciones continúan ahora bajo intervención de las fiscalías correspondientes, que deberán analizar los testimonios, las historias clínicas y el material digital aportado para determinar si existieron responsabilidades penales.