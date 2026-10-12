Tragedia en el Hospital Regional: murió el joven boliviano que llevaba más de 40 cápsulas de cocaína en el estómago

El hombre, oriundo de Potosí, permanecía internado en terapia intensiva desde fines de septiembre, luego de ser hallado descompensado en Pinto.

Hoy 07:48

Un trágico desenlace tuvo el caso de Celestino Fernández Tola, el joven boliviano de 23 años que había sido internado luego de detectarse que llevaba más de 40 cápsulas de cocaína en su estómago. Falleció este domingo en el Hospital Regional, donde permanecía internado en terapia intensiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven, oriundo de Potosí, Bolivia, había sido hallado el pasado 30 de septiembre mientras deambulaba por las calles de Pinto con fuertes dolores abdominales.

Tras recibir asistencia médica, los estudios permitieron detectar que llevaba en su aparato digestivo decenas de cápsulas con estupefacientes, bajo la modalidad conocida como “mula”.

Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado a la ciudad Capital y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para extraer los envoltorios que ponían en riesgo su vida.

Permaneció casi dos semanas en terapia intensiva

Desde entonces, Fernández Tola permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional, bajo custodia policial y con intervención de la Justicia Federal.

Pese a la cirugía y a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud no logró estabilizarse por completo. Durante la mañana del domingo presentó un cuadro febril severo y taquicardia, y finalmente falleció alrededor de las 10.