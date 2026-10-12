Barrio por barrio: la Capital dio a conocer el cronograma de fumigaciones para esta semana

La Dirección de Calidad de Vida realizará fumigaciones preventivas de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad, con un cronograma que contempla barrios de diferentes zonas de la Capital.

Hoy 08:15

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Calidad de Vida, informó el cronograma de fumigaciones preventivas previsto para esta semana, con trabajos programados en distintos barrios de la ciudad.

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Las tareas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

* Lunes

Las fumigaciones se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar y Santa Lucía.

* Martes

Será el turno de Siglo XX (sector XIX), Siglo XXI (sector 750 viviendas), Saint Germés, Ejército Argentino, América del Sur, Industria, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.

* Miércoles

Los trabajos continuarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

* Jueves

Las tareas estarán localizadas en Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

* Viernes

El cronograma finalizará en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

De esta manera, el programa de fumigaciones preventivas abarcará distintos sectores de la ciudad durante toda la semana.