La familia de Héctor pide ayuda: el salchicha de 8 meses desapareció en El Zanjón

El perrito pertenece a la familia Di Santo. Según contaron, salió como todos los días a jugar y alguien lo levantó. Tiene una característica particular en una de sus patas que puede ayudar a reconocerlo.

Hoy 08:40

Héctor es un perrito salchicha de 8 meses que pertenece a la familia Di Santo, de El Zanjón, sobre la Ruta 9. Su familia atraviesa momentos de angustia luego de que el animal fuera levantado durante la siesta de este miércoles.

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Según relataron sus dueños, Héctor salió como lo hace habitualmente para jugar, pero aseguran que alguien lo tomó y se lo llevó. La familia explicó que se trata de un perro muy mimado y que, habitualmente, no se deja tocar por personas que no conoce, por lo que consideran extraño lo ocurrido.

Una característica que puede ayudar a identificarlo es que le falta un dedo en la pata izquierda, específicamente el del medio.

La familia pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero, o que eventualmente lo haya comprado sin conocer su procedencia, se comunique al 385 621 4891.

“Lo único que puedo decir es que lo cuiden bien, por favor. Es muy mimado de la familia, demasiado”, expresaron sus dueños, con la esperanza de poder tener nuevamente a Héctor en casa.