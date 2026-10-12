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El INDEC publica la inflación de septiembre y las consultoras esperan un dato cercano al 2%

Las estimaciones privadas anticipan una leve aceleración respecto de agosto, cuando el IPC fue del 1,7%. Los alimentos volvieron a aparecer entre los principales rubros que impulsaron las subas.

Hoy 08:49

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato oficial de inflación correspondiente a septiembre, en medio de expectativas privadas que ubican al índice nuevamente cerca del 2% mensual.

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La atención estará puesta en si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirma una leve aceleración respecto de agosto, cuando la inflación fue del 1,7%, el nivel más bajo registrado en los últimos 14 meses.

Las principales consultoras coinciden en que el avance de los precios durante septiembre habría estado impulsado especialmente por alimentos y bebidas, además de algunos componentes estacionales.

Qué esperan las consultoras

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central proyectó una inflación del 1,9% para septiembre y estimó una variación interanual del 30,3% hacia fin de año.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso calculó una suba del 2%, con un avance del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

La consultora Equilibra proyectó un IPC del 2,1%, con una fuerte incidencia de los precios estacionales, especialmente verduras e indumentaria.

En tanto, Eco Go estimó una inflación del 2%, mientras que C&T Asesores Económicos ubicó la variación mensual en 1,9%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas.

Dentro de ese rubro, la consultora destacó un fuerte incremento en verduras, con una suba del 11%, mientras que la carne avanzó un 2,1%.

A su vez, Analytica calculó que los alimentos y bebidas acumularon un aumento del 2,8% en las últimas cuatro semanas de septiembre y proyectó una inflación general cercana al 2%.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

Como referencia previa al dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,8% durante septiembre, apenas por encima del 1,7% registrado en agosto.

Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la inflación ya se encuentra en un rango de entre 1,5% y 2% mensual y confían en que continúe descendiendo en los próximos meses.

El dato que difundirá el INDEC permitirá determinar si septiembre volvió a mostrar una aceleración en los precios o si el IPC logró mantenerse dentro del rango esperado por el equipo económico.

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