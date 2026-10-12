El acuerdo entre Trump y Putin provoca rechazos y dudas en Estados Unidos

Trump anunció que el presidente ruso había accedido a liberar 300.000 toneladas de diésel "al mercado estadounidense y mundial" para bajar el precio de los combustibles. “No debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero", escribió un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses.

Hoy 09:58

El presidente Donald Trump se enfrenta a una creciente reacción negativa por sus planes de importar diésel de Rusia, mientras la guerra con Irán sigue afectando a los precios mundiales de la energía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El viernes, Trump anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, había accedido a liberar inmediatamente 300.000 toneladas de diésel "al mercado estadounidense y mundial", seguidas de otros envíos.

Esto ocurre a pesar de que hace apenas unas semanas se firmó una ley que autoriza nuevas sanciones y aranceles estadounidenses contra los países que importan petróleo y gas rusos.

La medida ha sido criticada por algunos legisladores republicanos y demócratas, que consideran que el acuerdo viola las leyes estadounidenses.

Además del suministro inicial de 300.000 toneladas de diésel, Trump dijo que Rusia suministraría posteriormente 500.000 toneladas en noviembre y un millón más después.

A esto le seguirían otros tres millones de toneladas, que se entregarían "en un corto plazo" dependiendo del estado de sus refinerías, que han sido atacadas por Ucrania durante la guerra en curso entre los dos países.

"Reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", escribió Trump en una publicación de Truth Social.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, confirmó estas cifras a TASS, la agencia de noticias estatal del país, y afirmó que el volumen de exportaciones podría alcanzar los tres millones de toneladas mensuales en el futuro.

Un grupo bipartidista de seis senadores pidió el domingo al gobierno de Trump que “revise de inmediato” el plan de comprar diésel a Rusia.

No consultó con el Congreso

Cuatro senadores republicanos y dos demócratas se sumaron a la declaración publicada el domingo en protesta por el acuerdo. Afirmaron que la administración no consultó con el Congreso ni presentó ninguna explicación para justificar su decisión, tal como lo exige la ley.

“Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia continúa asesinando a civiles ucranianos. La Administración debe rectificar de inmediato”, escribieron.

Los senadores republicanos que firmaron la declaración son Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Thom Tillis de Carolina del Norte y John Curtis de Utah. Los senadores demócratas son Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire y Richard Blumenthal de Connecticut.

En una entrevista emitida el domingo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Tillis afirmó que existen argumentos legítimos para decir que el presidente no está cumpliendo la ley si la administración lleva a cabo su plan de compra de diésel.

“Fuimos muy claros en que Rusia es el agresor. Rusia es quien puede poner fin a esta guerra retirándose del territorio que ocupó”, dijo Tillis.

El anuncio de Trump se produjo apenas unas semanas después de que el Congreso aprobara una ley que le ordenaba imponer aranceles sustanciales a los principales importadores de petróleo o gas natural ruso, con una excepción para los países que importan menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

El esfuerzo del Congreso tenía como objetivo cortar el flujo de dinero que Rusia recibe de las ventas de petróleo y gas para financiar su guerra contra Ucrania.

Dudan que el acuerdo impacte en los precios

Los analistas han cuestionado si Rusia es capaz de suministrar esa cantidad de diésel y hasta qué punto hacerlo aliviará los precios para los consumidores estadounidenses.

Estados Unidos consume aproximadamente 3,6 millones de barriles de diésel al día, por lo que incluso si Rusia entrega las 300.000 toneladas prometidas este mes, esto representa aproximadamente la mitad del consumo diario estadounidense.