“Hace dos semanas había sido despedido”: apareció el santiagueño que ganó más de $2.600 millones en el Quini 6

Aldo Barrera, propietario de la agencia que vendió la boleta ganadora, contó a Radio Panorama que el apostador es cliente habitual y reveló que el suegro le había prestado el dinero para realizar la jugada que terminó convirtiéndolo en millonario.

Hoy 11:41

El santiagueño que ganó más de $2.600 millones en el Quini 6 finalmente apareció y confirmó que era el dueño de la boleta premiada. Aldo Barrera, propietario de la Tómbola 647, ubicada sobre Av. Aguirre, en el barrio Primera Junta, contó a Radio Panorama cómo fue el encuentro con el afortunado.

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“Muy emocionado por lo acontecido, muy inesperado por la magnitud del premio. Uno siempre tiene la ilusión y poder lograr ese premio es maravilloso”, expresó el agenciero.

Barrera reveló que el ganador es cliente habitual de la agencia y que se presentó durante la mañana para confirmar la noticia. “Me abrazó, saltó y todo. Yo no le creía”, relató sobre el momento en que el hombre llegó al local y le contó que había acertado los seis números.

La jugada había sido realizada el sábado por la mañana, entre las 10 y las 11, y resultó ganadora en la modalidad La Segunda, con la combinación 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00.

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“Hace dos semanas había sido despedido”

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la situación que atravesaba el ganador antes de convertirse en millonario.

“Hace dos semanas había sido despedido del trabajo, me dijo”, contó Barrera, quien estimó que el apostador tiene entre 30 y 40 años.

Además, reveló otro dato particular sobre la jugada: “Creo que es una combinación que venía siguiendo. Es más, dice que le había prestado el suegro la plata para que él apueste”.

Según el relato del agenciero, cuando el hombre se enteró de que uno de los premios había quedado en Santiago del Estero, tuvo una reacción inmediata. “Dijo ‘yo gané’ y se reía sin saber los números que habían salido”, recordó.

“No sé si será consciente de la magnitud del premio que ganó”, agregó Barrera.

Más de $2.600 millones

El santiagueño acertó los seis números de La Segunda y obtuvo un premio de $2.651.511.907,80. La misma combinación también fue acertada por otro jugador de Ceres, Santa Fe, por lo que ambos se quedaron con uno de los grandes premios del sorteo.

Barrera explicó que el ganador deberá presentarse con su documento y la boleta premiada para iniciar los trámites correspondientes ante la Caja Social, encargada de gestionar la liquidación del premio.

El agenciero indicó además que sobre la suma se aplicará una retención impositiva, por lo que el monto final que recibirá el apostador será menor al premio anunciado.

La agencia, por su parte, también recibirá el correspondiente premio estímulo por haber vendido la jugada ganadora.

“Felices todos, es un notición para nosotros”, resumió Barrera, todavía sorprendido por haber vendido una de las boletas que cambió para siempre la vida de un santiagueño.