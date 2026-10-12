Un niño de 6 años ingirió veneno para hormigas y debió ser internado de urgencia

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en Los Juríes. El padre del menor pidió ayuda a efectivos policiales que recorrían la zona.

Hoy 13:29

Un niño de 6 años debió ser internado de urgencia luego de ingerir accidentalmente veneno para hormigas en la localidad de Los Juríes, departamento General Taboada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 del domingo, sobre calle Leandro Yasen, en el barrio Matadero.

Según el informe policial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 48 realizaban recorridos preventivos cuando fueron interceptados por el padre del menor, quien llevaba al pequeño en brazos y pidió ayuda de manera desesperada.

El hombre explicó que su hijo había ingerido accidentalmente un producto identificado en el parte como Furadán, utilizado como veneno para hormigas, y que necesitaba llegar rápidamente a un centro de salud.

Ante la urgencia, los uniformados trasladaron al niño al hospital de Los Juríes, donde recibió las primeras atenciones médicas. Tras ser evaluado, el médico de turno dispuso su derivación a Añatuya para la realización de estudios de mayor complejidad.

Posteriormente, personal policial se acercó al centro de salud para consultar por su evolución. Allí, el Dr. Roque Mamani informó que el pequeño permanecería internado en el área de Pediatría.

Además, se indicó que durante la mañana se le realizarían los análisis correspondientes para determinar su estado de salud.

En el caso tomó intervención la fiscal Florencia Garzón, quien dispuso que se mantuviera informada a la Fiscalía sobre la evolución del menor.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre cómo se produjo la ingesta accidental ni sobre las consecuencias que pudo haber provocado.